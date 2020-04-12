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Такі світлі! Сонячна Лілія Ребрик з донечкою зачарувала мережуа святковим настроєм

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.04.2020 - 16:25
Такі світлі! Сонячна Лілія Ребрик з донечкою зачарувала мережуа святковим настроєм
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча привітала шанувальників зі святом

Лілія Ребрик проводить карантин на дачі з дітьми Поліною і Діаною і чоловіком Андрієм Диким. Телеведучій доводиться відлучатися з робочим питаннями, адже вона працює тиждень через тиждень у прямому ранковому ефірі, але решту часу присвячує винятково сім'ї. Так вона блищить у різних образах на телеекранах, а домашній обстановці віддає перевагу комфорту і зручності. Тим більше на природі і відкритому повітрі хочеться, щоб ніщо не сковувало рухів! Лілія зачаровує фото з доченьками і чоловіком, а в свято Вербна неділя, яке відзначають 12 квітня, став відмінним приводом зробити фотосет на дачній ділянці.

Теледіва з оберемком "котиків" в руках обіймає молодшу донечку Поліну і променисто посміхається в камеру. Мама і дівчинка одягнені комфортно і тепло, Лілія обрала total white образ і розмістилася на подушці прямо на мощеній доріжки.

"Не я б' ю, верба б ' є, за тиждень Великдень. Всіх зі святом Вербноі неділі! Бережіть свої родини і нехай у нас все буде добре", - залишила вона привітання.

Такі світлі! Сонячна Лілія Ребрик з донечкою зачарувала мережуа святковим настроєм

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Прихильники "дикої сімейки" захопилися світлим святковим кадром.

  • Такі гарні світлі, як і свято Вербноі неділі!
  • Яка краса!
  • Ви супер
  • Красуні
  • Які ви красиві з донечкою
  • Бережи вас Господь, дуже, дуже красива
  • Які ви гарненькі!
  • Красуні, круто
  • Найпозитивніша, найщиріша, найкраща. Вітаємо зі святом!

Скріншот коментарів

Також Лілія показала фото Діани, яка сховалася за пухнастими "котиками". Дівчинка тримає в руках букетик гілочок верби.

Такі світлі! Сонячна Лілія Ребрик з донечкою зачарувала мережуа святковим настроєм

Фото: Молодша дочка Лілії Ребрик Поліна (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик з Діаною і Поліною показали "фірмові" руху в рамках модного мережевого флешмобу.

Захочу повторити: ніжна Лілія Ребрик у весняному образі кокетливо звернулася до чоловіка Червона королева: Лілія Ребрик в яскравому образі поділилася карантинною антистрес-програмою
Новини України Лілія Ребрик
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