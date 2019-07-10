Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові

Останнім часом Світлана Лобода все частіше почала відкривати своїм фанатам подробиці особистого життя. Одна з найбільш таємничих зірок практично не публікує знімки своїх коханих, тому фанатам залишається лише гадати, з ким крутить романи зірка.

Крім того, ще один секрет — як виглядає молодша дочка співачки — Тильда, яку Світлана ретельно приховує від публіки. Однак, нещодавно поп-діва поділилася одним знімком, на якому вказала на важливого в її житті чоловіка — свого батька, вона зворушливо привітала його з днем народження і зізналася, що любить його.

Фото: Світлана Лобода з батьком (instagram.com/lobodaofficial)

"Татусю, сил тобі , здоров'я. З Днем Твого Народження. Я люблю тебе", - підписала кадр з батьком співачка.

Підписники подякували зірці за відкритуі таємницю особистого життя, і зазначили, що знаменитість разюче схожа з татом, особливо очі.

З Днем Народження Вашого тата - важливого і рідного чоловіка, здоров'я і ще раз здоров'я!

А то скрізь бачимо маму, а ось і Тато, міцного здоров'я

Які милі, з днем народження тата

Здоров'я і довгих років життя

Як же ви схожі

А очі то татові, у Светика

З днем народження!

Красиві

Ви дуже схожі

Кращі!

Відразу видно - батько.

Фото: Світлана Лобода з доньками (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода вперше за довгий час показала однорічну Тільду. Зірка не публікувала фото дочки, але в день сім'ї зробила виняток.

Крім того, Світлана Лобода виставила відверте фото, на якому спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні. Шанувальники оцінили такий "спекотний" образ.

А ще Світлана Лобода засвітила шикарний прес, молода мама уважно стежить за своєю фігурою і демонструє свої успіхи в короткому вбранні.