Світлана Лобода знову потрапила в лікарню

Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

20 листопада їй знову знадобилася допомога медиків

Перенесла операцію на нирці українська співачка Світлана Лобода, яка після побувала на гастролях у Німеччині, знову потрапила в лікарню. Про це повідомила сама артистка на своїй сторінці в Instagram.

Лобода також розповіла, що незабаром у неї відбудеться тур по Уралу. Зараз же вона зайнята зйомками кліпу на новий трек INSTADRAMA.

До речі, в одній палаті зі Світланою перебувала російська співачка Аніта Цой. Українська зірка подякувала за допомогу.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Сьогодні мій день почався в Боткінській лікарні. Спасибі величезне всім лікарям за увагу і підтримку. Особливу подяку хочу висловити своїй подрузі і сусідці по палаті - Аніті Цой. Твоя допомога в самій екстреної ситуації - абсолютно безцінна. Дякую тобі. Потихеньку організм відновлюється, а це значить, що попереду нас чекає ще більше зустрічей і концертів. Дай Бог. Зовсім скоро ми вирушаємо у тур по Уралу, а поки готуємо для вас наш новий блокбастер", - поділилася Лобода.

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка не повідомляє, що стало причиною повторного звернення до медиків.

В коментарях підписники переживають за артистку і бажають їй якнайшвидшого одужання,а також закликають берегти себе.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода і соліст Rammstein сходили на побачення в Берліні. За словами очевидців, 55-річний Тілль, якому приписують батьківство другої дитини Лободи, провів співачку в концертний зал, а сам спостерігав шоу з VIP-зони. Після виступу Світлана зникла з музикантом у невідомому напрямку.

Тілля і Світлану вже давно підозрюють у відносинах, деякі навіть впевнені в тому, що німецький музикант є батьком молодшої доньки Лободи. Особливо сильно ці чутки розгорілися після того, як чоловік зробив художник незвичайний подарунок.

До речі, LOBODA поділилася сумними думками.

Відео: РБК-Україна