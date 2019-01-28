"Світитесь від щастя": Маша Єфросиніна викликала фурор стильною появою у студії

Телеведуча стала суддею одного з нових розважальних шоу і підкорила елегантним образом на зйомках

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала стильный образ, в котором появилась в студии нового развлекательного шоу "Дивовижні люди", судьей корого она является. Соотвествующим снимком звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Маша сидит на диване в лаконичном и изысканном ансамбле, состоящем и белых брюк клеш и удлиненной асимметричной блузы глубокого василькового цвета, подчеркивающей смуглую кожу знаменитости, которая недавно вернулась из отпуска, проведенного в Эмиратах. Она дополнила наряд черным простым поясом и оригинальными крупными серьгами, а в качестве обуви выбрала закрытые замшевые босоножки контрастного бежево-черного цвета.

"Голубой – это новый черный", – лаконично и красноречиво подписала знаменитость свой снимок.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши пришли в восторг от ее цветущего внешнего вида и не скупились на щедрые комплименты.

"Маша, Вы прекрасны", "Волшебная", "Боже, какая вы красивая!", "Как всегда, безупречна", "Какая же Вы чудесная!", "Вы восхитительны", "Вам очень идет этот цвет", "Наряд бомбезный!", "Очень/очень шикарна и суперски красивая девушка. Вы сногсшибательна", "Маша, Вы просто светитесь от счастья", - отмечали внимательные комментаторы.

Скриншот коментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Также в своих "историях" ведущая поделилась еще парой фото со съемочного павильона, на которых она красуется в полюбившемся поклонникам наряде.

Стоит отметить, что за съемочную смену Маша успела поменять несколько элегантных нарядов, в которых появлялась в кадре.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина изумила подписчиков образом в изумрудной блузке, которая подчеркнула ее естественную красоту.

Слову, Маша Ефросинина раскрыла секреты своего ежедневного меню и рассказала, что предпочитает кушать в течение дня и как поддерживает себя в форме.

Видео: РБК-Украина