У весільній сукні, з червоним волоссям та вусами — O.TORVALD повертаються

Група O.TORVALD

Гучне повернення: O.TORVALD презентували одразу два кліпи і нову учасницю

Український рок-гурт O.TORVALD презентували одразу дві відеороботи "Два Нуль Один Вісім" та "Назовні", пов’язані однією сюжетною лінією. Історія розповідає про життя учасників гурту під час річної перерви та пошук нової учасниці колективу. Презентація відбулась на офіційному каналі YouTube гурту.

"Наша історія далека від глянцю, стабільності та дешевого хайпу. Вона різка, нервова, з нестримним характером, зривами, криком. Це перші релізи після річної перерви. Важливі для нас релізи. За цей рік багато чого трапилось, я майже помер, подорослішав на життя… у нас змінилася команда, було зроблено багато важливих висновків і все це вплинуло на новий вектор O.TORVALD", — розповідає фронтмен Женя Галич.

"Два Нуль Один Вісім" - це перший сингл після річної перерви гурту. З нього починається новий етап розвитку творчості O.TORVALD. Відвертий, напружений, емоційний, з сильними та влучним текстом. Він також є особливим та особистим для фронтмена Жені Галича, адже трек присвячений його батьку. Це історія втрати близької людини та спроба зібрати себе по шматкам. У відеороботі ми бачимо чим займалися учасники колективу рік без музики і як вони вперше знову зустрічаються.

Другий сингл "Назовні" різко відрізняється від першого синглу. Він більш швидкий, легкий, у ньому можна знайти відголоси ранньої творчості гурту. З перших же рядків O.TORVALD зухвало заявляє, що це гучне повернення і вони тут надовго. У цій історії відбувається перше знайомство людей з барабанщицею Hebi, яка тепер відповідає за грув.

"Ніколи не думав, що буду працювати з дівчиною у рок-гурті, але вона стала символом початку нового світлої полоси для O.TORVALD. Ми випадково побачили її відео в інтернеті і наступну годину свого життя я взагалі не пам’ятаю, адже все що ми робили, це передивлялися як вона віртуозно знищує барабани. Вона талановита, енергійна, запальна та не боїться виходити за рамки. Тому ласкаво просимо у сім’ю і сподіваємось, що вам сподобається!" - коментує Женя.

Для створення справжньої, не бутафорної постапокаліптичної атмосфери зйомки проходили більш ніж на десяти різних локаціях, серед яких автозвалище, сміттєзвалище, похороне бюро і навіть в’язниця. Режисером та автором ідеї став Артем Тітєєв.

Нагадаємо, що гурт нічого не випускав і не давав концертів цілий рік. Наразі гурт активно працює над новим альбомом, презентація якого відбудеться 19-го жовтня цього року.