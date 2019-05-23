Весілля Потапа і Насті: син Тіни Кароль мило привітав пару

Весілля українських артистів Насті Каменських і Потапа - найбільш обговорювана подія цього дня, адже саме 23 травня зіркова пара піде під вінець. Вони довго приховували своє щастя від зайвих очей, проте напередодні радісної події все ж вирішили поділитися ним з шанувальниками і залишили один одному зворушливі зізнання в мережі. До численних привітань фанатів приєднався і син відомої співачки Тіни Кароль - 10-річний Веніамін.

Артистка опублікувала в Instagram-історії свого облікового запису цікаве відео з хлопчиком. У ролику він їде на велосипеді, потім зупиняється і каже, що чув про весілля Потапа і Насті. Також він передав парі свої найкращі вітання та побажав їм неймовірної любові. Причому Веня зробив це англійською мовою з прекрасною вимовою - що й не дивно, адже він живе і навчається у Великобританії.

Відео було опубліковано на фан-сторінці Тіни Кароль.

Відео: (instagram.com/_fantina)

"Тіна Кароль та її син Веніамін вітають Потапа і Каменських з важливим днем у їхньому житті! Вітаємо!", – йдеться під роликом.

Нагадаємо, в день майбутнього весілля Потап випустив відвертий кліп "Константа", в якому зізнався в почуттях до Насті Каменських. Продюсер також підтвердив, що вони одружуються.

"Константа" - це чесне зізнання чоловіка в коханні до своєї жінки. Зізнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і на якій одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про нашу любов", - зауважив Потап.

Ми також повідомляли, що Настя Каменських залишила зворушливе послання в мережі, в якому подякувала Потапу за те, що допоміг оберігати їх любов і зазначила, що настав час поділитися щастям з шанувальниками.

До речі, дату і місце весілля Потапа і Каменських підтвердили кілька офіціантів закладу, де повним ходом йде підготовка до святкування музичного весілля року.