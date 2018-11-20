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Весілля відміняється: Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченим

Lite » Зірки 20.11.2018 - 12:02
Весілля відміняється: Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченим
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Пара була разом два роки

Весілля 37-річної Періс Хілтон і 33-річного Кріса Зилки не буде: закохані оголосили про заручини на початку року, розлучилися. Джерела з оточення знаменитостей підтвердили журналістам цю інформацію, передає Just Jared.

"Періс і Кріс розлучилися і скасували заручини на початку цього місяця",— розповів інсайдер.

Весілля світської левиці і актора з українськими коренями повинно було відбутися 11 листопада 2018 року в Church of the Good Shepherd, розташованої в Беверлі-Хіллз.

Весілля відміняється: Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченимФото: Періс Хілтон і Кріс Зілка (facebook.com ParisHiltonEntertainment)

За словами інформаторів, Хілтон і Зілка найближчим часом сконцентруються на роботі. Періс займеться своїм брендом, а Кріс повернеться до зйомок, тобто обидва не поспішають шукати заміну один одному й хочуть відволіктися від особистого життя.

Інсайдери не уточнюють, що пішло не так у стосунках пари. Нагадаємо, про роман Хілтон з актором серіалу "Залишені" стало відомо в лютому 2017 року. На наступний рік Кріс подарував Періс обручку вартістю майже два мільйони доларів.

Раніше Періс Хілтон заявила, що мріє зіграти відразу кілька весіль.

Нагадаємо, Періс Хілтон показала фото з України. Світська левиця прилетіла зі своїм нареченим Крісом Зілкою в Україну на відкриття реконструйованого готелю.

Ми також писали про те, що Періс Хілтон зізналася Україні в любові.

Відео: РБК-Україна

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