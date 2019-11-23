"Суворі хот-доги": Осадча та Горбунов потішили веселим "дорожнім" фото

Зіркова пара влаштувала веселу поїздку в Одесу
Яскрава парочка Катя Осадча та Юрій Горбунов багато часу проводить разом - не тільки вдома, але і частенько на роботі, адже вони працюють на одному каналі. Так, нещодавно зіркове подружжя зустрілися у прямому ефірі під час півфіналу Танців з зірками 2019, де теледіва замінила на час Тіну Кароль. А зараз вони вирушили по роботі в Одесу - причому їх авіарейс скасували, тому довелося поїхати на машині.
Втім, подружжя не сильно засмутилися і явно весело провели час у дорозі. Горбунов показав позитивне селфи з дружиною з авто, при цьому Катя відображена в смішний жовтій шапці і без грама макіяжу на обличчі.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Потім Юрій поділився забавним селфи з заправки, де вони з Катею поласували хот-догами. При цьому вони пронизливо дивляться в об'єктив.
"Суворі хот-доги в дорозі!!" - прокоментував кадр ведучий.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Знімок викликав активну реакцію у підписників шоумена, при цьому деякі здивувалися, що вони їдять подібну їжу.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, Катя Осадча блищала на балу в яскравій сукні і стильному капелюшку.