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"Супержінка": Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2019 - 09:48
"Супержінка": Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Наряд супергероїні вигідно підкреслив апетитні форми ведучої

Яскрава і весела телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється радувати і вражати своїх шанувальників цікавими, незвичайними і відвертими знімками в мережі. На цей раз "богиня ламінату" схвилювала фанів пікантним знімком - вона перевтілилась в сексуальну героїню коміксів і фільмів Супержінку.

На фото Нікітюк відображена у відвертому міні-платті з оголеними плечима. Подібний наряд вигідно підкреслив пишні груди і стрункі ніжки шоувумен. Волосся Леся залишила розпущеним, але злегка вклала назад, і зухвало дивиться прямо в камеру.

&quot;Супержінка&quot;: Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Таким ефектним кадром ведуча рекламує розіграш одного з онлайн-кінотеатрів на річну передплату. Вона попросила підписників поділитися в коментарях назвами своїх улюблених фільмів, що ті з удоволсьствием і зробили, а також захопилися нарядом знаменитості.

"Вау", "Леся – вогонь", "Супержінка", "Як актриса з Hollywood. Не впізнала одразу", – зазначили фоловери в коментарях.

Нагадаємо, Леся Нікітюк полонила стрункими ніжками в ультра трендовому платті в горошок. Ведуча позувала на лоні природи, серед буйства зелених фарб і з букетом в руках.

Раніше Леся Нікітюк підкорила фігурою в ефектному міні. Вона покрасувалася в сміливому вбранні в центрі Києва.

До речі, Леся Нікітюк захопила фото у шкіряній спідниці, і заслужила масу компліментів від шанувальників.

Очей не відвести! Никитюк полонила стрункими ніжками в ультра трендовій сукні Які ноги! Леся Нікітюк вбила наповал фігурою в міні
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