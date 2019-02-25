Superwoman: Леся Нікітюк здивувала мережу своїми умінням

Телеведуча полонила шанувальників фото на тлі заходу

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась из Киева в Буковель в рамках тест-драйва авто, поделилась необычным фото на фоне красочного заката. Снимок своего акробатического этюда, поразившего фанов, шоувумен разместила в Instagram.

На фотографии Леся буквально воспарила над землей, придерживаясь одной рукой о край машины. На заднем фоне виднеются поля, голые деревья и поодинокие дома. Видно, что кадр был сделан на обочине трассы, но садящееся солнце, озаряющее небо и кромку горизонта, делает его зрелищным.

"Украинский закат", - подписала фотографию Леся, явно впечатленная красочным природным явлением.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили не только красивый кадр, но и умения телеведущей, которая запечатлена в эффектном прыжке.

"Багиня воздуха!", "Хороший прыжок", "Оторваться от земли. Только я и небо синее", "Вот это пейзаж! Вот это фотка! Ты лучшая", "Ух, спортсменка", "Леся умница! Столько энергии, позитива, глаза всегда блестят!", "Багиня занялась паркуром", "Леся, это высший пилотаж!", "Superwoman", "Леся, фото – бомба! Как ты держишься так хорошо? Научишь?" - интересовались комментаторы.

Напомним, что Леся Никитюк в Берлине вышла в свет в черном комбинезоне ассиметричного кроя и побывала на светском мероприятии мирового уровня.

К слову, Леся Никитюк показала фото с букетом роз в постели. Телеведущая заинтриговала поклонников вопросом, кто ей подарил цветы.

Видео: РБК-Украина