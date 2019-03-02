Супердіва: Леся Нікітюк в бікіні захопила тропічним фото

Шанувальники Нікітюк у захваті від форм телеведучої
Леся Никитюк, которая предложила свою кандидатуру на Евровидение, взбудоражила своих поклонников новой фотографией. Новое фото популярная телеведущая выложила на своей странице в Instagram.
Никитюк продемонстрировала своим подписчикам фотографию с отдыха на Мальдивах.
"В следующем году обязательно туда вернусь", - прокомментировала фото телеведущая.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Пользователи сети моментально отреагировали на новый снимок в бикини.
"Как всегда очень красивая", - написала kabanova4183.
"Леди Совершенство!", - подчеркнула dudovaaa_.
"Какие ноги, какие ноги", - написала masha_hatsya.
"Так получилось вроде русалочка ожила! Весна и надоела ей грустить!", - прокомментировала kh.vika66.
"Просто статуэтка!", - отметила loriks_54.
"Леся, это жуть как красиво", - подчеркнула lidnewskaya5.
"С такими супер-ногами, главное не упасть во все тяжкие под названием "Волочкова", - написала lesi_mir.
"А зачем возвращаться? Попробуйте другие острова. И нам покажите", - посоветовала annagavryliuk.
"Потрясающая фигура!", - подметила maresska.
"Одним словом "Богиня", - отметила gudowana030891.
"Лесюнька, ты просто космос с длинными ногами", - прокомментировала sakhnovka.
Напомним, что Лесю Никитюк в соблазнительном боди сравнили с Олей Поляковой.
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк "засветилась" в компании нового "холостяка".