Супердіва: Леся Нікітюк в бікіні захопила тропічним фото

Шанувальники Нікітюк у захваті від форм телеведучої

Леся Никитюк, которая предложила свою кандидатуру на Евровидение, взбудоражила своих поклонников новой фотографией. Новое фото популярная телеведущая выложила на своей странице в Instagram.

Никитюк продемонстрировала своим подписчикам фотографию с отдыха на Мальдивах.

"В следующем году обязательно туда вернусь", - прокомментировала фото телеведущая.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пользователи сети моментально отреагировали на новый снимок в бикини.

"Как всегда очень красивая", - написала kabanova4183.

"Леди Совершенство!", - подчеркнула dudovaaa_.

"Какие ноги, какие ноги", - написала masha_hatsya.

"Так получилось вроде русалочка ожила! Весна и надоела ей грустить!", - прокомментировала kh.vika66.

"Просто статуэтка!", - отметила loriks_54.

"Леся, это жуть как красиво", - подчеркнула lidnewskaya5.

"С такими супер-ногами, главное не упасть во все тяжкие под названием "Волочкова", - написала lesi_mir.

"А зачем возвращаться? Попробуйте другие острова. И нам покажите", - посоветовала annagavryliuk.

"Потрясающая фигура!", - подметила maresska.

"Одним словом "Богиня", - отметила gudowana030891.

"Лесюнька, ты просто космос с длинными ногами", - прокомментировала sakhnovka.

Напомним, что Лесю Никитюк в соблазнительном боди сравнили с Олей Поляковой.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк "засветилась" в компании нового "холостяка".