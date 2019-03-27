Супер-жінка: Слава з НеАнгелів показала свою молоду маму

Шанувальники відзначили, що Слава і її мама - прекрасні
Слава Камінська любить ділитися фото зі своєю сім'єю. Співачка часто публікує зворушливі знімки і відео з дітьми (син Леонард і дочка Лаура), а також чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським. А ось мама в її instagram-історії з'являється рідко. Нещодавно Камінська показала нові фото з прогулянки, на яких з солісткою поп-групи НеАнгели також позує її молода мама. І до речі, жінки постали в дуже стильних образах.
Так, Слава Камінська позує в укорочених біло-блакитних джинсах, бордовій водолазці, кедах і в рожевій шубці зі штучного хутра. З аксесуарів – стильна бордова сумка і кепі від Ruslan Baginskiy.
Мама Слави вибрала більш простий образ: сині джинси, коротка дута куртка, шарф і також кеди, як у зоряної дочки.
Слава Камінська з мамою
При цьому Камінська також розповіла шанувальникам, як вона вибирає речі, і яке у неї в принципі ставлення до брендів, вартості нарядів.
"Я ніколи не надаю уваги вартості речей (а надалі і їх кількості) Вони зручні і по душі, або - ні. І в моєму гардеробі панує рівноправність, там є місце і для #дорогоБАгато, і для плаща "ДнепроХренМехСталь" з барахолки за 150 грн)) Прикольно, коли за адекватні гроші можна знайти щось собі та рідних не обділити", - пише Камінська.
Стильна Слава Камінська
Шанувальники Камінської поспішили залишити свої відгуки:
Зазначимо, що Слава Камінська часто балує шанувальників стильними виходами Приміром, нещодавно співачка надихнула підписників ідеальним весняним луком, примірявши костюм із зеленого оксамиту, пальто з хутряним коміром і романтичну блузу. Славу навіть назвали жартома "баринею".
А до цього солістка НеАнгелів продемонструвала незвичайний образ у дусі 90-х, чимось нагадає героїню культового фільму "Матриця".