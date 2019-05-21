Супер-тато: Юрій Горбунов показав, як проводить час з дворічним сином

Юрій Горбунов не тільки працює разом з Катею Осадчою, а ще і виховує дворічного синочка Івана. Днями ведучий порадував підписників свого Instagram рідкісним знімком з малюком, а заодно розповів, чим вони люблять займатися вдвох.

На чарівному фото він тримає сина на колінах і вони разом розглядають яскраву дитячу книжку. Дитина також тримає в руці іграшкову машинку.

За словами Юрія, Іван дуже любить так проводити час.

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Моєму Івану трохи більше двох, і ми з ним змалечку подорожуємо у казкові світи, він любити книжки з малюнками, слухати музику в книжках, відкривати віконця. Обирайте, захоплюйте своїх малих історіями, і потім менше будете відбирати з рук гаджети!" - поділився Горбунов.

Розчулені шанувальники відзначили, що він просто чудовий тато і залишили багато зворушених коментарів.

"Супер-батько"

"На це можна дивитися вічно"

"Це прекрасно"

"Нехай вам буде в радість"

"Юрій, це так чудово виглядає"

"Щасливий татусь із синочком"

"Такі милі)"

"Правильну татусь"

"Щасливий тато!!!"

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розчулив мережу сімейних фото з прогулянки.

До речі, його дружина Катя Осадча зараз знаходиться на Каннському кінофестивалі, де вже встигла вигуляти стильні вбрання і поспілкуватися з світовими знаменитостями - наприклад, Антоніо Бандерасом.

Раніше Катя Осадча в Каннах похвалилася ідеальною роботою. Телеведуча показала розслаблений образ з Канн.