"Супер-ідеальна дитина": Сніжана Бабкіна розповіла про маленького сина

Сніжана Бабкіна зі своїм чоловіком, виконавцем Сергієм Бабкіним продовжують насолоджуватися роллю молодих батьків. До речі, Бабкін з дружиною стали персонажами картин в новому кліпі "Єви і Адамі"! В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", зіркове подружжя Бабкіних поділилися подробицями, як поєднують роботу з вихованням трьох дітей і хто допомагає ростити 4-місячного Єлисея.

Так, нещодавно у Сергія Бабкіна вийшов кліп на пісню "Єви і Адами", в якому зіркове подружжя стало головними героями. Журналісти поцікавились, чому Сергій та Сніжана не знялись у ньому в "костюмах Єви й Адама".

"Була така пропозиція від нас. Майже все вийшло, але ми не встигли зняти сцену, в якій ми абсолютно голі. Поїхали до Харкова, бо ввечері у нас була вистава і не змогли залишитись у Києві", – пояснили Сергій та Сніжана Бабкіни.

Сніжана Бабкіна з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)

Тепер родина Бабкіних з іще більшим бажанням повертається до Харкова, бо там на них чекає 4-місячний син Єлисей. Малюка допомагає ростити бабуся. Сніжана зізнається – маленький син дозволяє батькам добре виспатись уночі.

"Наш третій раз був абсолютно іншим. Взагалі не було безсонних ночей. Відколи Єлисей народився, один-два рази за ніч прокидається. Просто якась супер-ідеальна дитина", – каже Сніжана в інтерв’ю "Ранку з Україною".

Тепер кожен виїзд в Київ для Сніжани – велика справа, до якої вона готується заздалегідь.

"Мені потрібно заморозити багато молока. Певний період заморожую, потім розумію, що вже можу поїхати, і ми у цей день з ранку до вечора, як божевільні, бігаємо по інтерв’ю, по ефірах", – розповіла Сніжана Бабкіна. Справа в тому, що батьки дуже не хочуть пропустити перше слово чи перший крок маленького Єлисея.

Нагадаємо, раніше "мама на відпочинку" Сніжана Бабкіна підкорила яскравим фото з чоловіком і дітьми.