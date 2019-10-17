Сумська, Логунова, Завальська та інші зіркові гості на прем'єрі фільму "Малефісента 2" в Києві

Ольга Сумська (фото: Оскар/ Кирило Абраменко)

У мережі кінотеатрів Оскар фільм стартує з 17 жовтня

17 жовтня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра довгоочікуваного продовження Maleficent від Disney - "Чаклунка. Повелителька темряви".

Першими фільм побачили Ольга Сумська, яка вже вдруге поспіль дублює Анджеліну Джолі, Єлизавета Юрушева, Олена Ющенко, Андре Тан, Ганна Лобарев, Ольга Шурова, Артем Пивоваров, Анна Завальська, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Яна Алтухова, Сніжана Єгорова, Даша Коломієць , Олександра Новікова, Богдан Юсипчук, Діана Глостер, Constantine, Любомир Левицький, Марія Бурмака, Геннадій Попенко, Олексій Дівєєв-Церковний, Ілля Кваша, Вова Борисенко та інші гості.

За пультом був DJ Solo, вихованець Влада Фісуна і один з найперспективніших молодих діджеїв України.

Малефисента: Володарка темряви: сюжет і трейлер фільму

Малефисента: Володарка темряви

Приголомшлива фентезі-історія продовжиться! Сіквел світового касового хіта 2014 розповідає про складний взаємозв'язок між темною чаклункою і її хрещеницею, майбутньою королевою, яка ось-ось вийде заміж. В оновленій історії знайдеться місце для нових союзників і темних супротивників, які зійдуться в боротьбі за чарівний світ!

Цікаві факти про фільм "Чаклунка. Повелителька темряви":

Буде випущений до 60-річчя фільму "Спляча красуня" (1959).

Харріс Дікінсон виконає роль принца Філіпа замість Брентона Твейтсі.

Це буде четвертий реліз в 2019 році від Disney, що базується на анімаційній класиці студії.

П'ята роль Мішель Пфайффер в продовженнях фільмів після "Бріолін 2" (1982), "Бетмен повертається" (1992), "Людина-мураха і Оса" (2018) і "Месники: Фінал" (2019), а також її третє виконання ролі королеви після "Сон в літню ніч" ( 1999) і "Зоряний пил" (2007).

Друга співпраця Чіветеля Еджіофора і Анджеліни Джоли після фільму "Солт" (2010).

Серед акторів є одна переможниця Оскара: Анджеліна Джолі; і чотири номінанти на Оскар: Імельда Стонтон, Леслі Менвілл, Чіветель Еджіофор і Мішель Пфайффер.

Малефисента 2: зіркові гості прем'єри в Києві

Ольга Сумська

Дмитро Ступка і Поліна Логунова

Даша Коломієць

Ольга Шурова

Олександра Новікова

Артем Півоваров

Марія Бурмака

Геннадій Попенко

Анна Завальска

Сніжана Єгорова

Богдан Юсипчук

Єлизавета Юрушева

Ілля Кваша

Олексій Дівєєв-Церковний та В'ячеслав Соломко

Вова Борисенко

Яна Алтухова

Гості прем'єри "Чаклунка. Повелителька темряви" в Києві (фото: Оскар/ Кирило Абраменко)

Гості прем'єри "Чаклунка. Повелителька темряви" в Києві (фото: Оскар/ Кирило Абраменко)