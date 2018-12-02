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"Божевільний акцент": Астаф'єва показала хвилюючі фото без білизни

Lite » Зірки 02.12.2018 - 13:08
"Божевільний акцент": Астаф'єва показала хвилюючі фото без білизни
Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com nikita.officia)

Співачка позувала перед камерою в тонкій блузі, надягнутої на голе тіло

Українська співачка, екс-учасниця гурту "Nikita" і акторка Даша Астаф'єва, яка позувала топлес в жіночною фотосесії, в черговий раз порадувала своїх шанувальників еротичними знімками, на яких вона позує в тонкій сорочці, надягнутої на голе тіло. Ніжна тканина одягу дозволяє повною мірою розглянути апетитні деталі оголених грудей секс-бомби. Фотосесія була опублікована в Instagram зірки.

&quot;Божевільний акцент&quot;: Астаф'єва показала хвилюючі фото без білизни

Скрін поста аккаунта (instagram.com/da_astafieva)

Серія пікантних знімків викликала ажіотаж і невимовний захват серед шанувальників красуні, а деякі з них навіть порівняли Астаф'єву з Монікою Беллуччі. Даша зібрала просто багато компліментів під своїми фото.

&quot;Божевільний акцент&quot;: Астаф'єва показала хвилюючі фото без білизни

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Як завжди чарівна", "Як завжди сексі", "Аж вити хочеться", "Гарні кольори, а кофтинка – взагалі бомба", " Ох, вже ці намистинки. Божевільний акцент", "Ти – мій ідеал жіночої краси", "Моніка Белуччі", "Краса, яка пронизує", - написали фоловери.

&quot;Божевільний акцент&quot;: Астаф'єва показала хвилюючі фото без білизни

&quot;Божевільний акцент&quot;: Астаф'єва показала хвилюючі фото без білизни

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією.

Також Астаф'єва активно ділиться різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

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