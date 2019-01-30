"Божевільна бомба": Регіна Тодоренко показала незабутній екстрим з чоловіком

Телезірка разом чоловіком-музикантом відмінно провела час у повітрі

Популярная телеведущая Регина Тодоренко показала, как ее развлек любимый муж, российский музыкант Влад Топалов, который похвастался совместным полетом на вертолете. В Instagram девушка опубликовла пару кадров, сделанных во время экстремального путешествия.

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" поинтересовалась у подписчиков, кто из них устроил себе воздушное приключения и какие эмоции при этом испытал.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Муж покатал меня на вертолете. Летали когда-нибудь?" - задала она вопрос поклонникам, которые разделились на тех, кто уже пробовал подобный экстрим и тех, кто хочет испытать незабываемые ощущения от полета. Также подписчики знаменитости не уставали восхищаться прекрасной парой Регины и Влада, задаривая их комплиментами.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Вы такая красивая пара", "Какие красивые. Очень приятно смотреть", "Вы класная пара!", "Вы такие классные, очень приятная пара, желаю вам всех благ, живите счастливо!", "Знаете, что мне нравится вашей паре, искренность и простота, сейчас всё это на редкость, счастья вам", "Вы чудесные", "Вы такая очаровашка и открытая душа", "Волшебные!", "Да, это очень невероятно", "Круто! Региночка, эмоции, наверное, зашкаливают?" - интересовались они.

Скриншот комменариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как озадачила маму своим первым зароботком в Интернете и начала карьеру блогера.

К слову, Регина Тодоренко призналась в том, что испытывает проблемы с похудением, ведь она не может заниматся танцами из-за внезапно возникших трудностей со здоровьем.

Видео: РБК-Украина