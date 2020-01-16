Судити по совісті: в прокат виходить потужна драма на реальних подіях від Дестіна Креттона

В кінотеатрах України стартував показ стрічки, відзнятої на реальних подіях, - “Судити по совісті”. Головний герой фільму – темношкірий юрист, який усе своє життя присвятив пошуку справедливості. Особливо у випадках, коли утисків зазнавали найбільш незахищені верстви населення. До його рук потрапляє справа по звинувачуванню темношкірого чоловіка у вбивстві, попри те, що на момент його скоєння він був в людному місці у товаристві друзів.

Судити по совісті: трейлер та сюжет кінострічки

Судити по совісті - офіційний трейлер

«Судити по совісті» - це потужна історія, яка змушує замислитись. Стрічка, заснована на реальних подіях, розповість про молодого адвоката Браяна Стівенсона (Майкл Б. Джордан), який присвятив своє життя боротьбі за справедливість. Після закінчення Гарварду Браян мав можливість влаштуватись на прибуткову роботу. Проте замість цього він їде до Алабами, щоб захистити неправомірно засуджених і тих, хто не отримав належного захисту. У цьому йому допомагає місцева адвокатка Єва Анслі (Брі Ларсон).

Один з перших і найважчих випадків у кар’єрі Браяна – справа Волтера МакМіллана (Джеймі Фокс). У 1987 році його засудили до смерті за вбивство 18-річної дівчини, хоча були докази, які доводили невинуватість МакМіллана. А єдине свідчення проти нього надав злочинець, який мав мотив збрехати. Узявшись за цю непросту справу, Браян виявляється втягнутим у лабіринт несправедливих юридичних і політичних маневрів, а також відкритого і безсоромного расизму по відношенню до Волтера та інших звинувачуваних.

Кадри з фільму

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