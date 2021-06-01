Мені було соромно: Маша Єфросиніна здивувала відвертим зізнанням

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна зараз відпочиває з чоловіком Тимуром Хромаєвим в Мексиці. Через пандемію вона не була у відпустці більше року і зараз відмінно проводить час, а також балує фоловерів жаркими фото . Зірка похвалилася новим ефектним образом, а також зробила відверте зізнання.

Маша позувала біля стіни поруч з великою пальмою в діжці. Вона приміряла довгу фіолеовую спідницю і кроп-топ того ж кольору, який вигідно підкреслив тонку талію ведучої. З прикрас вона вибрала намисто і браслети на руках, а волосся залишила розпущеним.

Єфросиніна зізналася, що в цій відпустці багато усвідомила - наприклад, що раніше вона не вміла повноцінно відпочивати. Їй постійно було соромно, що вона витрачає час тільки на себе, адже завжди є стільки справ.

"У мене зізнання. Собі в першу чергу. Тут, на відпочинку, першому за довгий час і такому приголомшливому, я раптом зрозуміла, що все своє свідоме життя мені було соромно просто взяти і поїхати відпочивати для себе. Ну, тобто вивезти дітей два рази на рік на море - це важливо, і це виправдовує 10 днів мого байдикування... Але ось так для себе, для внутрішнього обнулення, завжди якось не по собі було, ніяково чи що", - поділилася теледіва.

Причому зрозуміти це їй допомогла саме пандемія і перерва в подорожах.

"До пандемії, все одно, маючи сімейні виїзди пару раз на рік, я цього не відчувала. А тут, за тридев'ять земель, зрозуміла - я постійно придумувала собі мільйон аргументів на користь "не поїхати". Минулий рік це чітко показав: запуски проектів по домашньому насильству, робота двох благодійних фондів, розвиток Mashsh, зйомки для ютьюба, участь у трьох телепроектах, хвороби-одужання, відхід Тимура з урядової посади, від'їзд Нани на навчання і т. д. і т. п.... Ну як виїхати?"- розповіла Маша.

Це призвело до сильної втоми і вигорання.

"А цієї весни (15 місяців без вихідних, якщо не брати до уваги лікарняний), я раптом відчула, що я - не я! Все працює, все мчить, але я - не я... Спробувала виспатися, з'їздила на детокс, але голова продовжувала працювати навіть ночами, і голос звучати по-іншому... Але я рішуче зрушувала поїздку знову і знову - адже стільки справ, стільки зобов'язань", - зізналася знаменитість.

Маша Єфросиніна зізналася, що поїздка в Мексику на багато їй відкрила очі і навчила правильно відпочивати (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак поїздка в Мексику удвох з чоловіком все ж відбулася і зрозуміла їй багато чого усвідомити - що відпочивати потрібно і нічого страшного за цей час не станеться.



"Але найцікавіше в іншому: діти і чоловік давно навчили мене - розлучатися іноді і нудьгувати один по одному корисно, і дітям нааабагато краще і важливіше бачити щасливу маму, і тут у мене давно ніяких докорів. А з роботою таке усвідомлення не траплялося... І те, що Земля не зупиниться, і всі проекти тривають, і взагалі все добре, я змогла усвідомити тільки на десятий день подорожі, коли виявила сьогодні вранці, що не хочу відповідати на робочі дзвінки і повідомлення. Значить, мозок нарешті переключився, і я можу почати сумувати по своїй справі. Вона від цього тільки виграє, тепер я це точно знаю", - підсумувала Єфросиніна.