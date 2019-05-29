Струнка Жанна Бадоєва розкрила свій секрет схуднення

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Телеведуча розповіла, що потрібно зробити бажаючим схуднути

Телеведуча Жанна Бадоєва може похвалитися стрункою фігурою і регулярно захоплює шанувальників стильними і елегантними образами. Незважаючи на те, що вона живе в Італії, яка славиться своїми гастрономічними спокусами, їй вдається підтримувати себе в хорошій формі. На своїй сторінці в Instagram Жанна жартівливо поділилася своїм "секретом схуднення".

Вона опублікувала фото, на якому йде по вулиці в міні-сукні, вигулюючи на повідках відразу трьох собачок породи померанський шпіц.

"Ви часто запитуєте у мене поради про догляд за собою)))) Мій головний бьютихак: хочеш схуднути – заведи собаку, сильно хочеш схуднути – заведи дві або три! Доброго ранку!" - з гумором написала Бадоєва.

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

До речі, раніше вона зізналася, що ніколи не сиділа на дієтах.

"Слова "дієта" в моєму житті не було. Не бачу сенсу жити і мучити себе несмачною їжею. Взагалі-то я до перших пологів була худа. У дитинстві через мій хворобливий вигляд мамі навіть радили зводити мене до лікаря. А у мене просто така фігура: руки і ноги худі, а решта-ні. Все життя намагаюся правильно підбирати одяг, щоб виглядати як слід (таким чином ввожу вас в оману)", - поділилася ведуча.

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Підписники знаменитості подякували їй за позитив і залишили компліменти її почуттю стилю і зовнішньому вигляду в цілому.

"Добрий, обожнюю вас, ваш сміх і енергетику. милуюся"

"Жанна, ви один позитив! І мені дуже подобається, як ви одягаєтеся!"

"Ви шикарні!"

"Так начебто фігура і так в нормі! А собачки красиві!"

"Фотка супер!"

"Бадоєва! Ви чудові"

"Які ви всі красиві"

"У вас все в нормі. Фігура що треба, ніжки супер!!! Я навпаки завжди милуюся вашою фігурою і вашими нарядами, вони дуже красиві і зручні. Начебто і ошатний, але в той же час дуже зручний для подорожей"

Ви чудова"

"Гарненька!!!"

Нагадаємо, Жанна Бадоєва поділилася ніжним фото з чоловіком.

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