Струнка русалочка: дружина Дмитра Комарова в купальнику приголомшила розкішною фігурою

Олександра Кученренко і Дмитро Комаров не звикли сидіти, склавши руки. Ведучі ведуть активній спосіб життя і з задоволенням подорожують по Україні. Так, нещодавно вони побували в Одесі, їздили у Львів і опинилися в колоритній Коломиї. А поки закордонні морські курорти недоступні як і моря немає поруч, Олександра вирішила поплавати в басейні і насолодитися водними процедурами.

На показала фото в купальнику з гумовою шапочкою на голові і в спеціальних окулярах для плавання. Кадр був зроблений зі спини, що дозволило розглянути фігуру провідною. До речі, подібними знімками Олександра шанувальників не балує – її образи зазвичай стримані.

"Вирушаю в заплив під свої щасливі цифри на табло", - підписала вона кадр. Передплатники дівчата прийшли в захват від її зовнішності і виточеною фігури. Також вони припустили, що Дмитро міг виступити в якості фотографа дружини.

Олександра Кучеренка показала струнку фігуру (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стрункіше і красивіше русалочку не знайти

Красуня!

А де Діма?

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Нагадаємо, що раніше Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка підкорили світським виходом удвох в честь 15-річчя програми "Світське життя". Варто зазначити, що на заходи провідні ходять за необхідності і їх не можна назвати завзятими тусовщиками. Олександра вибрала сукню-міні з великими квітами. А Дмитро – картатий костюм.