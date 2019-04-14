Струнка Леся Нікітюк похвалилася ідеально плоским животиком

Популярна телеведуча Леся Нікітюк – володарка ефектної зовнішності, стрункої фігури і нескінченних ніг, яким її шанувальники роблять масу компліментів, а її бездонні блакитні очі давно стали предметом захоплення фанів. Вони не перестають обговорювати кожен знімок зірки, а особливо люблять іскрометний гумор знаменитості, яка завжди вміє підібрати влучні вирази і за словом в кишеню не лізе. Так, Леді Ле вирішила показати шанувальникам результати свого схуднення і похвалилася ідеальними вигинами і стрункою талією в Instagram.

У сторіз Леся опублікувала серію кадрів, на яких зафіксувала плоский животик і апетитні форми. Дівчина позує в трендовому в'язаному спортивному костюмі сірого кольору. Облягаючий гольф і лосини чудово підкреслили її плавні вигини. Для наочного ефекту зірка підняла вдолазку і зробила кілька селфы з різних ракурсів.

"Попостилась і знов фіалка розцвіла", - вирішила залишити до мотивуючого фотосету підпис з гумором Леся.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також знаменитість встигла побувати в одному з нових київських коворкінгів, де поспілкувалася з друзями. Леся обрала для зустрічі в невимушеній обстановці світлий тренч – один із трендів цього сезону.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала кумедний "килимовий" знімок в чорному шкіряному плащі і повідомила, що знайшла в Києві "шматочок Хмельницького".

До речі, Леся Нікітюк підкорила портретним фото, полонивши шанувальників магнетичним поглядом. Фолловери не змогли встояти перед чарівною глибиною блакитних очей і не поскупилися на компліменти.

Ще більшу бурю емоцій у підписників Лесі Нікітюк викликав кадр за кермом. Зірка позує в салоні машини, одягнена в коротку блискучу сукню, що ідеально підкреслила її стрункі довгі ніжки.