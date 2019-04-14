"Сувора мама": Джамала розповіла про виховання сина та його перший день народження

Відео: YouTube/Світське життя

Українська співачка Джамала 27 березня відсвяткувала день народження синочка Еміра-Рахмана. Малюкові виповнився один рік! Артистка буквально закидала мережа фотографіями хлопчика і вперше показала його обличчя, викликавши захват у шанувальників. Торжество пройшло в домашній обстановці, але зіркова мама постаралася, щоб свято запам'яталося імениннику надовго. Про виховання Еміра-Рахамана і його перший ювілей вона розповіла Каті Осадчій в програмі "Світське життя".

Зірка зізналася, що влаштовувати банкет в ресторані вона не збиралася, а вирішили організувати свято вдома.

Джамала з чоловіком і сином Еміром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я взагалі не планувала нічого святкувати. Так вийшло, що дівчина написала мені в Instagram, що вона хоче допомогти нам зі святом. Вона запропонувала зробити декорації для ресторану. Я проста людина, ми не збиралися в ресторан, відзначили вдома. Я прийняла пропозицію зробити яскравий банер, вона зробила торт", - розповіла Джамала.

Святковий десерт у малюка був воістину королівським. Прикраса торта вказувала на те, що маленький іменинник – справжній східний принц! За словами співачки, через ім'я багато хто сприймає її синочка саме так.

Джамала з чоловіком і сином Еміром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Довге ім'я сина сприймають як щось королівське. Але ми не виховуємо його як принца", - зазначила вона.

Джамала називає себе суворою мамою. Наприклад, коли синові подарували багато іграшок, вона попередила – буде видавати кілька штук на місяць.

"Я сувора мама. Я сказала: "Так! Забраю всі іграшки і буду видавати раз на місяць". Мама подарувала дві іграшки, якусь корову і щось ще, подарувала трохи грошей, а я – іграшковий літак", - розсекретила вона презенти іменинника.

Раніше Джамала порадувала танцювальними талантами однорічного синочка Еміра-Рахмана, який вже не просто твердо стоїть на ногах, але і робить па під музику.