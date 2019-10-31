"Стрельнуло в грудях": Влад Яма розговорився про знайомство і поцілуок з дружиною

Влад Яма намагається тримати особисте життя за сімома замками – про його одруження з красунею Ліліаною шанувальники дізналися далеко не відразу, а про народження сина Леона хореограф розповів лише через два роки після появи малюка на світ! До речі, шоумен досі не показав обличчя хлопчика і ховає його від губліки. Влад не приховує, що мріє про пополення в сім'ї і не має наміру відкладати це питання в довгий ящик. А в ефірі першого випуску нового гумористичного шоу Improve Live Show Влад і Ліля поділилися своєю неймовірною історією знайомства.

Майбутнє подружжя вперше зустрілося на танцполі в одному з київських нічних клубів. Хореограф не зважився тоді підійти до красивої брюнетки, а через два тижні доля приготувала їм друге рандеву – як раз в день народження Ями.

"Це був 2007 рік. Нічний клуб. Я побачив Лілю і подумав, що вона занадто гарна для мене, навіть не ризикнув підійти. А через два тижні у мене був день народження, ювілей. І ми відзначали його в тому ж клубі", - згадує Влад.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

"Ох, як вони відзначали... Танцювали без футболок. Мене це привабило. До речі, там була Наталя Могилевська, але вона танцювала чомусь не з Владом, а з азербайджанцями", - додала Лілія.

Влад зазначив, що у VIP-кімнату, де компанія відзначала свято, по черзі почали заходити усі відвідувачі закладу і вітати іменинника. Серед них виявилася його майбутня дружина.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

"Притягли туди Лілю. І щось стрельнуло в грудях. Ми танцювали в клубі до 6 ранку, а потім ще поїхали на кальян кудись й у мене не закривався рот від розмов до 10 ранку", - зізнається Яма.

Потім хореограф провів дівчину додому і до дев'ятої вечора вони цілувалися, сидячи на лавочці.

Відео: YouTube/Improve Live Show

В Instagram Влад опублікував фото зі зйомок передачі і залишив ніжне повідомлення про дружину. "Люблю, коли моя дружина Лілія Яма сміється до сліз, навіть якщо жарт не мій", - зізнався він.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, що Влад Яма відверто висловився про підсумки десятого випуску шоу Танці з зірками 2019.