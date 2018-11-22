"Пристрасно любили": Топалов випадково розкрив деталі інтимного життя з Тодоренко (відео)

Відео: Інтерв'ю з Тодоренко і Топаловим (youtube.com/Glamour Russia)

З веселою і балакучою телеведучої Регіною Тодоренко нудно не буває, проте, як виявилося, що в її зіркової сім'ї з Владом Топаловим язик за зубами тримати не вміє саме чоловік. Нещодавно в інтерв'ю російському журналу "Glamour" зоряна пара давала відповіді на питання один про одного та про їх спільне життя. Одно з них стосувалося улюбленого фільму. Однак несподівано ця тема призвела до пікантних подробиць про інтимне життя Регіни і Влада. Відео з інтерв'ю було опубліковано на YouTube-каналі "Glamour Russia".

Скріншот відео (youtube.com/Glamour Russia)

Як виявилося, одна з кінострічок, яку досі не можуть додивитися Тодоренко і Топалов - "Диво-жінка". Телезірка не хотіла розкривати таємницю того, чому так сталося. Однак її улюблений "виправив" ситуацію і без сорому розповів усе на камеру:

"Можемо сказати образно. Коли ми починали зустрічатися, тільки вийшов фільм "Диво-жінка". Багато разів намагалися його подивитися, але не доходила до фільму. Ми один одного дуже пристрасно любили і ніжно, - розповів Влад Топалов.

Після цього Регіна Тодоренко стала перебивати його питанням про те, навіщо він це розповідає в інтерв'ю.

"Тому що це правда. Краще зізнатися чесно, ніж сказати "у нас не доходило до фільму". Як-то пішло. А так, ми ж любимо один одного, ось і любили один одного. Потім обіймалися і засипали", - додав Влад.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало известно кого чекає Тодоренко. Виявилося, що пара чекає сина і навіть придумала для нього ім'я.

I про те, що вагітна Тодоренко влаштувала з подругами baby shower.

Відео: РБК-Україна