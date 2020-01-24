Пристрасть і ніжність: Ольга Сумська схвилювала мережу постільними фото

Актриса Ольга Сумська, яка зараз активно гастролює по країні, все-таки знаходить час на спілкування зі своїми шанувальниками і підписниками у соцмережах. І ділитися вона не тільки сімейними кадрами, про відзначення національних свят у колі близьких, з щедрими застіллями і традиційними обрядами, але і більш інтимними фото.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

У своєму Instagram Ольгя опублікувала серію чорно-білих атмосферних знімків зі своєї спальні, на яких вона граціозно позувала перед сном. На обличчі актриси не було ні тіні втоми, тільки нега і томний погляд підкреслили ніжність моменту.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники оцінили легкість і невимушеність, з якими позує улюблена актриса і зазначили, що час над нею не владний, в очах іскрять пустотливі нотки, а грація, як у юної дівчини:

Вас роки не беруть

Яка грація і ніжність

Оля,Оля-юна душа

Яка ви красива

сама пристрасть)))

Нестерпно красиво

Ольга трохи сходить з розуму

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Варто відзначити, що в сім'ї народної артистки України скоро очікується поповнення, 29-річна дочка Ольги Сумської Антоніна (від шлюбу з актором Євгеном Паперным) вагітна. Так що скоро Ольга стане вдруге бабусею.

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