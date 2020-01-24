Пристрасть і ніжність: Ольга Сумська схвилювала мережу постільними фото

Чорно-білі знімки підкреслили ніжність моменту
Актриса Ольга Сумська, яка зараз активно гастролює по країні, все-таки знаходить час на спілкування зі своїми шанувальниками і підписниками у соцмережах. І ділитися вона не тільки сімейними кадрами, про відзначення національних свят у колі близьких, з щедрими застіллями і традиційними обрядами, але і більш інтимними фото.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
У своєму Instagram Ольгя опублікувала серію чорно-білих атмосферних знімків зі своєї спальні, на яких вона граціозно позувала перед сном. На обличчі актриси не було ні тіні втоми, тільки нега і томний погляд підкреслили ніжність моменту.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Підписники оцінили легкість і невимушеність, з якими позує улюблена актриса і зазначили, що час над нею не владний, в очах іскрять пустотливі нотки, а грація, як у юної дівчини:
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Варто відзначити, що в сім'ї народної артистки України скоро очікується поповнення, 29-річна дочка Ольги Сумської Антоніна (від шлюбу з актором Євгеном Паперным) вагітна. Так що скоро Ольга стане вдруге бабусею.
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