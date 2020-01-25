Страшенно скучили! Юрій Горбунов зворушив душевним фото з синочком

Ведучий показав трепетний кадр в домашній обстановці
Катя Осадча та Юрій Горбунов не так давно влаштували романтичну відпустку на Сейшельських островах – пара засмагала, купалася і досліджувала екзотичний курорт і його визначні пам'ятки, флору та фауну. По поверненню в Київ, подружжя з головою поринуло в роботу. Але вони не забувають знаходити в щільному графіку час для затишних сімейних посиденьок. Так, Юрій показав зворушливе фото з синочком Іваном, яке підкорило його підписників.
Хлопчик обняв свого звркового тата за шию. А ведучий присів поруч з сином, який розмістився за столом. За традицією, кадр був зроблений зі спини, тому обличчя дитини не видно – батьки поки не готові показати його світу. До речі, фотографом виступила Катя Осадча. На столі можна побачити букет квітів – подарунок Юрія коханій дружині. Катя подякувала чоловікові за букет в InstaStories.
Фото: Катя Осадча показала букет від Юрія Горбунова (instagram.com/kosadcha)
"Це коли страшенно скучили один за одним! Фотографує - наша мамуся!" - підписав душевний домашній кадр ведучий.
Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)
Катя залишила під знімком улюблених чоловіків сердечко, а шанувальники пари обдарували зіркову родину компліментами.
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Теледіва також вирішила показати знімок в домашній обстановці. Катя розмістилася біля каміна і вирішила перекусити, для цієї мети відмінно підійшов сир. Ведуча зображена без макіяжу в чорній сукні з принтом polka dot. Її волосся гладко зачесане назад і зібране з допомогою шовкової хустки.
"Цього року тільки лінивий не пожартував про зайві кілограми після свят так, всі ми на свята не святі. Моя пропозиція - після усіх зимових свят інколи можна пропустити вечерю. Сир з чаєм можна цілком вважати вечерею", - поділилася вона рецептом стрункості.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Раніше Катя Осадча викликала фурор появою в оксамитовій вечірній сукні з пікантним розрізом.