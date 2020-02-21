Було страшно: Оля Цибульська відверто розповіла про інтим у ліфті (відео)

Українська співачка Оля Цибульська стала гостею шоу "Ніч у барі", де розповіла купу кумедних історій. Компанію їй склали Заслужений артист України Віталій Козловський та фронтмен гурту KADNAY - Діма Каднай.

Яскрава та харизматична співачка пришла у бєспрєдєл-шоу "Ніч у барі", аби розслабитися та відірватися зі своїми зірковими колегами.

Як виявилося, селебріті має чимало веселих та пікантних історій, про одну з таких вона розповіла у шоу. Багато років тому у Олі Цибульської була інтимна мрія, яка стала реальністю під час її першої поїздки до Америки.

«Ми тоді жили у красивій багатоповерхівці на Манхетені. І тоді мій ще бойфренд, а тепер мій husband, бігав в Централ Парк і взяв мене з собою на пробіжку. І я розказала йому про свою еротичну фантазію і вона збулася.»

Виконавиця додала, що вони довго їздили між поверхами в ліфті і таки потім наважилися на інтим. Оля не приховує, що було страшно, але дуже цього хотілося. І не дивлячись на свої побоювання, їй все ж таки вдалось відчути оргазм.

До речі, Цибульська вже якось зізналася, як втратила цноту.

Більше веселих історій, приколів та трешових завдань дивіться прямо зараз в бєспрєдєл-шоу "НІч у барі":

НІч у барі: Оля Цибульська, Віталій Козловький і KADNAY

Нагадаємо, раніше Цибульська зізналася, як її хотіли вкрасти в гарем у Туреччині. Тоді співачка не на жарт перелякалася.