Страшно кайфую: Каменських в облягаючих лосинах поділилася своєю радістю

Настя Каменських вже давно зі спортом на "ти". Де б вона не була і яким би завантаженим не був її робочий графік, зірка знаходить час на пробіжку і тренування, а також дотримується звичного режиму харчування. Так, артистка розповіла, що звикла їсти п'ять разів на день, і навіть детально розписала своє меню. Також Настя дуже рано встає, щоб більше встигнути протягом дня і привчила до цього коханого чоловіка. І поки Потап відправився на гастролі зі своїм гуртом MOZGI, Настя звично поспішає на ранкову пробіжку. Фото в парку, де вона зазвичай займається з тренером Андрієм Хомицьким і групою таких же любителів тренувань на свіжому повітрі, співачка поділилася в Instagram.

Виявилося, що в сім ранку зірка вже була на ногах і здійснювала пробіжку по ботанічному саду в Києві. Артистка розповіла, що вона щаслива повернутися до звичного темпу життя, а також відновити біоритми після насиченої подорожі до Мексики – адже зовсім недавно зірку долав джетлаг (синдром зміни часового поясу).

"Субота. 7 ранку. Я страшно кайфую, що приїхала додому і можу налаштувати свій режим та повернутися до свого звичайного способу життя. Всім доброго дня і хорошого настрою", - побажала вона.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя супроводжувала текст мотивуючим фото, на якому показала свій спортивний лук. Співачка позує в чорних легінсах, зручній куртці-анораку, кросівках і білій шапці.

"Доброго ранку всім ледарям. Ми сьогодні займаємося з Андрієм. Прийшло небагато людей, але прийшли", - заявила з променистою усмішкою зірка.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили цілеспрямованість, витримку і потужну мотивацію Насті, яка неухильно дотримується режиму.

Круто!!!! На спорті!

Класна

Респект

Настя, ти супер

Добре виглядаєш

Молодець Настюха! Сила волі+краса і талант

Красуня

Гарна жінка, яка надихає кожну людину досягати мрії та бажання

Дуже гарна

Настя – зірочка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських викликала ажіотаж на "Вечорі прем'єр з Катею Осадчою" своєю появою в латексі і в компанії мами.