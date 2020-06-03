По стопах сестри: Белла Хадід відновила відносини з колишнім коханим

Белла Хадід The Weeknd – одна з найбільш неоднозначних пар у шоу-бізнесі, яка за нетривалий час роману встигла наробити багато галасу. Закохані кілька разів сходилися і розходилися. Вони познайомилися в 2015-му році і буквально відразу почали зустрічатися. А вже в листопаді 2016-го стало відомо, що одна з найпопулярніших моделей у світі Хадід і виконавець Абель Тесфайе (справжнє ім'я хлопця) більше не разом. Через пару місяців музикант закрутив роман з екс-коханою Селеною Гомес. За чутками, цю новину Белла переживала дуже важко. Але відносини з Гомес знову не склалися.

Белла і Абель (фото: instagram.com/bellahadid)

І, як і слід було очікувати, до літа 2018-го Белла і Абель знову зійшлися. І знову розлучилися через рік. У чому причина розриву, ніхто із зірок так і не пояснив. Відомо тільки, що Белла нібито не могла приділяти час особистому життю через кар'єру. Та й сам The Weeknd пішов в роботу і тури з головою. Але, за чутками, справжньою причиною стали зради виконавця, які Белла вже не могла спускати йому з рук. Белла була по-справжньому розчарована, адже вона щиро намагалася побудувати стосунки з хлопцем і відчувала до нього непідробні почуття. З тих пір пройшло багато часу, і Белла не була помічена ні з ким у трудових відносинах. І ось – новий привід для розмов.

Белла має намір дати шанс Абелю (фото: instagram.com/bellahadid)

У мережі з'явилися чутки, що між Белою і Абелем знову налагоджується зв'язок. Так, інсайдери стверджують, що модель і музикант знову почали спілкуватися. Правда, поки тільки в дружньому ключі. «Зовсім недавно вони були на зв'язку», – говорить джерело. Цей же знайомий пари повідомив, що модель зовсім не проти знову спробувати побудувати з ним стосунки.

Можливо, Беллу надихнув приклад старшої сестри. Нагадаємо, Джіджі не так давно відновила відносини з Зейном Маліком, з яким періодично сходилася і розходилася. Взимку закохані нарешті зізналися, що вони знову разом. А пізніше оголосили радісну новину – пара чекає свого первістка. У той же час фанати Белли вкрай стурбовані. Вони вважають, що хлопцеві не можна вірити. Що ж, поживемо – побачимо.