Стільки тепла! Джамала зворушила новорічним сімейним фотосетом з чоловіком і сином

Знімки вийшли дуже атмосферні і наповнені щастям
Джамала підійшла до святкування Нового року у всеозброєнні - раніше співачка поділилася дитячими спогадами і навіть повторила свій образ з дитячого ранку, поставши в милому вбранні з величезним бантом. А так як синочок артистки Емір-Рахман вже помітно підріс, вона вирішила, що пора влаштувати святкову сімейну фотосесію.
На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася результатом новорічного фотосету - цілою серією неймовірно теплих і атмосферних кадрів з коханим чоловіком Бекіром і синочком.
Для зйомки виконавиця вибрала стильний комбінезон в чорно-білу клітинку, під який одягла чорну майку і туфлі на підборах. Чоловік співачки був у класичному ансамблі біла сорочка і чорні штани, а маленького Еміра нарядили в чарівний червоно-білий костюм Санта-Клауса з милою шапкою.
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
Сімейство позувала біля гарно вбраної ялинки і каміна, розглядаючи запаковані подарунки і цілуючи один одного.
"З Новим роком! Вдячна. Люблю. Всім кохання", - підписала яскраві кадри Джамала.
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
В коментарях фолловери наввипередки вітають співачку та її родину з Новим роком та розчулюються ніжним кадрам.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, Джамала вразила значним декольте і новорічним настроєм. Співачка розповіла, що не вважає Новий Рік сімейним святом і воліє зустрічати його в галасливій компанії.