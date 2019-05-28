Стільки пристрасті! Стильна Лілія Ребрик пікантно оголилася на камеру

Популярна телеведуча Лілія Ребрик регулярно балує шанувальників фото в нових образах та знімками в перервах між ефірами ранкового шоу. Вона з задоволенням показує сімейні фото з улюбленими доченьками і романтичні, сповнені пристрасті кадри з чоловіком, хореографом Андрієм Диким. І всі без винятку луки зірки стають предметом бурхливих обговорень і захоплення підписників в Instagram. Лілія вирішила не переривати традицію і показала образ в трендовому вбранні – білосніжному комбінезоні оригінального крою.

Знаменитість влаштувала цілий фотосет на лавочці під ніжними сонячними променями. Вона приймала витончені, а іноді, млосні пози, які дозволили прихильникам краще розглянути її вбрання і фігуру. Так, одне плече було повністю оголено, а завдяки глибоким вирізом шанувальники навіть змогли розглянути частина декольте. Пояс тільки підкреслив струнку талію ведучої, а укорочені брюки зробили акцент на ніжках.

Яскрава помада, оригінальні звисаючі сережки і фірмова посмішка стали прекрасним додаток до чуттєвого образу теледіви.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Засмагаю, бо дуже біла", - жартівливо підписала провокаційний фотосет Лілія.

Шанувальники не змогли обійти увагою пікантні знімки своєї улюблениці. Вони невпинно робили компліменти фігурі і зовнішньому вигляді зірки, а також захоплювалися її запалу та енергійності.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Красива і білий вам дуже до лиця", "Яка ж Ви жіночна і красива... Одне задоволення стежити за Вами", "Подивилась на фото і подумала. Ви можете нічого не робити, а просто посміхатися. У вас божевільна посмішка, заворожлива", "Надзичайно чарівна", "Скільки у вас пристрасті, енергії!", "Як завжди, неперевершена!", "Такий бомбезний комбез у Вас! Супер", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик і Юрій Горбунов заінтригували спільним фото і планами.

Раніше Лілія Ребрик зворушила фото з сімейного активного відпочинку.