Стільки пристрасті: Лобода в бікіні полонила точеними вигинами і нескінченними ногами

Співачка не втрачає нагоди показати свою шикарну фігуру
Світлана Лобода насолоджується довгоочікуваним відпочинком на березі океану - співачка то і справа ділиться в мережі барвистими відпускними фото, проте локацію воліє не розкривати. Зірка проводить канікули разом з коханими доньками Євою і Тільда і нещодавно зворушила шанувальників неймовірно ніжним фото з дівчатками. Не забуває вона й демонструвати свою фігуру, а заодно і колекцію купальників - де ще, як не в райському містечку!
На опублікованому в Instagram новому знімку Світлана відображена на березі океану. Артистка позує на білосніжному піску в чорному бікіні, показуючи свої спокусливі вигини і довгі стрункі ноги у всій красі.
Як завжди, на ній можна помітити сонцезахисні окуляри і багато трендових прикрас.
"Вираз обличчя жінки набагато важливіше її одягу", - глибокодумно зазначила Лобода.
Шанувальники співачки не пропустили нагоди в черговий раз захопитися її формами і засипали Світлану захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що Світлана Лобода у крихітному спокусливому бікіні показала фігуру на пляжі і не встояла перед спокусою скупатися в океані.