Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики

Потап і Настя Каменських не змогли відмовити собі в задоволенні відправитися на канікули в Мексику. Пара насолоджується місцевими екзотичними видами, релаксує на пляжі, багато гуляє і захоплюється пам'ятками Канкуна і околів, але і не забуває про регулярні заняття спортом – ранкові пробіжки увійшли у артистів в звичку. Щодня закохані "постачають" шанувальників новою порцією яскравих і барвистих знімків в Instagram, на яких діляться своїми емоціями та враженнями від мексиканської відпустки.

Так, співачка показала, в якому вигляді вийшла на чергове ранкове тренування з чоловіком - короткі спортивні шорти лавандового відтінку чорний топ, який дозволив помилуватися плоским животиком спортивної зірки, і повна відсутність макіяжу. Поки Настя позувала, Потап тримав камеру і робив спільний знімок.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Пізніше продюсер опублікував на своїй сторінці яскраве і "живе" фото з коханою дружиною. Пара позувала на фоні локації, прикрашеної спеціально до Дня мертвих – так в Мексиці називають Хелловін, який широко відзначають 1 листопада.

Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com realpotap)

Настя і Потап одягалися в білі футболки, співачка обрала короткі чорні шорти, кепку і масивні білі кросівки. Схоже, зірка прибувала в чудовому настрої – вона широко посміхалася, розкинувши руки. Потап також демонстрував розслаблений курортний образ.

Шанувальники оцінили насичений день пари і не змогли залишити Потапа і Настю без компліменту.

Яка красива пара

Клас

Любимки

Які ви суперські, від вас стільки позитиву! Нові пісні та кліпи ваші, розумники! Вмієте відпочивати і орати як бджілки!

Ну ти Потапа змінила! Супер

Ви така мила пара

Красунчики

Скріншот коментарів

Судячи зі "сторіз" закоханих, вони відправилися в місцевий зоозаповідник, де подивилися зблизбка на екзотичних рожевих фламінго. Не обійшлося і без знімка на лоні природи.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських спокусила розкішним "виглядом ззаду" на фоні зелених пейзажів.