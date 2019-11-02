Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики

Артисти вирішили долучитися до святкування Хеллоуїна
Потап і Настя Каменських не змогли відмовити собі в задоволенні відправитися на канікули в Мексику. Пара насолоджується місцевими екзотичними видами, релаксує на пляжі, багато гуляє і захоплюється пам'ятками Канкуна і околів, але і не забуває про регулярні заняття спортом – ранкові пробіжки увійшли у артистів в звичку. Щодня закохані "постачають" шанувальників новою порцією яскравих і барвистих знімків в Instagram, на яких діляться своїми емоціями та враженнями від мексиканської відпустки.
Так, співачка показала, в якому вигляді вийшла на чергове ранкове тренування з чоловіком - короткі спортивні шорти лавандового відтінку чорний топ, який дозволив помилуватися плоским животиком спортивної зірки, і повна відсутність макіяжу. Поки Настя позувала, Потап тримав камеру і робив спільний знімок.
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Пізніше продюсер опублікував на своїй сторінці яскраве і "живе" фото з коханою дружиною. Пара позувала на фоні локації, прикрашеної спеціально до Дня мертвих – так в Мексиці називають Хелловін, який широко відзначають 1 листопада.
Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com realpotap)
Настя і Потап одягалися в білі футболки, співачка обрала короткі чорні шорти, кепку і масивні білі кросівки. Схоже, зірка прибувала в чудовому настрої – вона широко посміхалася, розкинувши руки. Потап також демонстрував розслаблений курортний образ.
Шанувальники оцінили насичений день пари і не змогли залишити Потапа і Настю без компліменту.
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Судячи зі "сторіз" закоханих, вони відправилися в місцевий зоозаповідник, де подивилися зблизбка на екзотичних рожевих фламінго. Не обійшлося і без знімка на лоні природи.
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Раніше Настя Каменських спокусила розкішним "виглядом ззаду" на фоні зелених пейзажів.