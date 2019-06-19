"Стільки ніжності!" Тіна Кроль зачарувала образом у напівпрозорій сукні

Тіна Кароль змушує битися серця шанувальників частіше своїми гранично естетичними і чуттєвими образами. Вона регулярно публікує знімки з нових і вже улюблених для фанів фотосетів, кожен раз зачаровуючи і розбурхуючи уяву своїми перевтіленнями. На новому фото в Instagram співачка постала перед очима підписників в ніжному образі в напівпрозорій сукні світло-блакитного відтінку з відкритими плечима.

Поп-діва сидить, тримаючи коліна руками. Невагома струмуюча тканина і рюші її вбрання надають додаткову чуттєвість і крихкість. Відкриті плечі і область декольте – пікантний штрих образу. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи і виглядає в іншому максимально природно.

Особливої уваги заслуговує незвичайна, як для Тіни, зачіска. Волосся зачесане назад з легким об'єм, повністю відкриваючи обличчя. До речі, шанувальники раніше міркували, яка ж довжина і укладання йде співачці, обговорюючи її експерименти з волоссям.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото не залишилося без уваги численної армії шанувальників артистки, які написали масу компліментів для зірки.

"Тіна! Яка ж ти неможливо красива, чуттєва, ніжна! І просто прекрасна!", "Дівчина-весна", "Нереальна краса", "Неземна краса", "Стільки ніжності і краси в одній фотографії. Так може тільки Тіна", "Ти така чарівна", "Краса!", "Тіна, я сліпну від вашої краси", "Який пронизливий погляд", "Прекрасна як і завжди!" - відзначали вони.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль викликала фурор постільним фото в білій сорочці.

Раніше ніжна Тіна Кароль здивувала фанів своїм чуттєвим образом.