Стільки кохання: Каменських осипала чоловіка ніжними поцілунками на зворушливому відео

Молодята на приватному літаку відлетіли у весільну подорож
На днях відбулася радісна подія в житті українських артистів - 23 травня Настя Каменських і Потап офіційно оформили свої стосунки. На пишному весіллі в ресторані під Києвом побувало безліч зоряних гостей - не обійшлося без зворушливих і веселих моментів. Приміром, сама пара розвеселила всіх запальним виконанням свого старого хіта "Не пара". А вже 25 травня молодята відлетіли у весільну подорож.
Спочатку Потап показав їх миле фото біля приватного літака - саме на ньому закохані разом з друзями відправилися в медовий місяць. А трохи пізніше Настя буквально довела шанувальників до сліз розчулення неймовірно ніжним відео з новоспеченим чоловіком.
Співачка опублікувала в Instagram ролик з літака. На відео вони з Потапом сидять поряд і Настя мило цілує коханого в губи, після чого обсипає поцілунками все його обличчя. Той щасливо мружиться і посміхається. Артистка тримає в руці бокал шампанського, також можна побачити накритий стіл з закусками і фруктами.
Каменських залишила лише красномовний хештег "#honeymoon".
Відео: Настя Каменських і Потап відлетіли у весільну подорож (instagram.com/kamenskux)
Підписники знаменитості залишили багато зворушених коментарів і привітань молодятам, зазначивши, що в цьому відео неймовірно багато кохання.
Раніше Настя також опублікувала кілька фото у весільній сукні, зазначивши, що це "був чарівний день".
Фото: Настя Каменських у весільному вбранні (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Настя Каменських зворушила ніжним весільним фото з Потапом.
Також повідомлялося, що гості вечора розважалися під пісні запальною Вєрки Сердючки. Відповідне відео навіть зняла Маша Єфросиніна, яка відвідала весілля Потапа і Насті разом зі своїм чоловіком Тимурм Хромаєвим.
До речі, Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою. У пісні "Константа" є зворушливі слова: "У нас будуть гарні діти". Пісню Потап представив 23 травня перед самим весіллям.