Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали

Катя Осадча в Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле не тільки встигає зустрічатися зі знаменитостями і радувати своїх шанувальників чуттєвими образами у чудових вбраннях, але і насолоджуватися велосипедним пробігом латвійським містом-курортом. Відома телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram, що море нині досить холодне, однак на пляжах все одно багато відпочиваючих.

Також теледіва опублікувала кілька знімків з Юрмали, показала милі будиночки у квітах і жартівливо зізналася, що купатися їй не хотілося зовсім не через температуру води.

Катя Осадча в Юрмалі (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Море холодне і мілке, але це не заважає купатися відпочиваючим. З моїм зростом, шансу знайти глибину немає, тому велосипедний пробіг Юрмалою", - написала Осадча.

Катя Осадча розповіла, як проводить час в Юрмалі (Фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі захоплюються кадрами і купають Катю в компліментах. Також дехто з місцевих написав у коментарях, що насправді вода зараз вважається теплою.

Катя Осадча показала фото з Юрмали (Фото: instagram.com/kosadcha)

Яка краса!

Живу в Юрмалі, і маю сказати, що вам можливо зловити глибину, але аж на 4-тій мілині. І зараз вода тепла, +16-17, не те що спочатку було +10-12. Бажаю добре відпочити і вперед;

Я заздрю вам. Стільки впевненості в собі! Я так не можу;

Доброго дня, Катюша!

Катя Осадча показала фото з Юрмали (Фото: instagram.com/kosadcha)

Люблю Юрмалу, але пляжний пісок, настільки крейду і від нього неможливо відмитися;

Місця шикарні! Знаєш, по тому як людина фотографує, ти вже можеш припустити що вона бачить і помічає. У тебе стільки любові та гармонії! Молодець, значить душа красива;

Так, напевно, ще краще. Навіщо те пекло, від якого мізки плавляться!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Катя Осадча анонсувала інтерв'ю з легендою французького кіно Катирн Деньов і показала спільний знімок з нев'янучою зіркою світового масштабу.

Також ми писали про те, що Катя Осадча захопила фігурою в купальнику на одеському пляжі.