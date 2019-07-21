ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.07.2019 - 21:11
Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча влаштувала велосипедний пробіг Юрмалою

Катя Осадча в Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле не тільки встигає зустрічатися зі знаменитостями і радувати своїх шанувальників чуттєвими образами у чудових вбраннях, але і насолоджуватися велосипедним пробігом латвійським містом-курортом. Відома телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram, що море нині досить холодне, однак на пляжах все одно багато відпочиваючих.

Також теледіва опублікувала кілька знімків з Юрмали, показала милі будиночки у квітах і жартівливо зізналася, що купатися їй не хотілося зовсім не через температуру води.

Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали

Катя Осадча в Юрмалі (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Море холодне і мілке, але це не заважає купатися відпочиваючим. З моїм зростом, шансу знайти глибину немає, тому велосипедний пробіг Юрмалою", - написала Осадча.

Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали

Катя Осадча розповіла, як проводить час в Юрмалі (Фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі захоплюються кадрами і купають Катю в компліментах. Також дехто з місцевих написав у коментарях, що насправді вода зараз вважається теплою.

Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали

Катя Осадча показала фото з Юрмали (Фото: instagram.com/kosadcha)

  • Яка краса!
  • Живу в Юрмалі, і маю сказати, що вам можливо зловити глибину, але аж на 4-тій мілині. І зараз вода тепла, +16-17, не те що спочатку було +10-12. Бажаю добре відпочити і вперед;
  • Я заздрю вам. Стільки впевненості в собі! Я так не можу;
  • Доброго дня, Катюша!

Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали

Катя Осадча показала фото з Юрмали (Фото: instagram.com/kosadcha)

  • Люблю Юрмалу, але пляжний пісок, настільки крейду і від нього неможливо відмитися;
  • Місця шикарні! Знаєш, по тому як людина фотографує, ти вже можеш припустити що вона бачить і помічає. У тебе стільки любові та гармонії! Молодець, значить душа красива;
  • Так, напевно, ще краще. Навіщо те пекло, від якого мізки плавляться!

Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Катя Осадча анонсувала інтерв'ю з легендою французького кіно Катирн Деньов і показала спільний знімок з нев'янучою зіркою світового масштабу.

Також ми писали про те, що Катя Осадча захопила фігурою в купальнику на одеському пляжі.

"Яскравіше сонечка": Катя Осадча замилувала мальовничим фото з сином з Одеси "Наречена і наречений": Катя Осадча та Юрій Горбунов блиснули стильними образами на презентації фільму в Одесі
Новини України Катя Осадчашоу-бизнес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся