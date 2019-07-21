Стільки любові та гармонії: Осадча умилила мережу новими фото з Юрмали

Катя Осадча влаштувала велосипедний пробіг Юрмалою
Катя Осадча в Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле не тільки встигає зустрічатися зі знаменитостями і радувати своїх шанувальників чуттєвими образами у чудових вбраннях, але і насолоджуватися велосипедним пробігом латвійським містом-курортом. Відома телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram, що море нині досить холодне, однак на пляжах все одно багато відпочиваючих.
Також теледіва опублікувала кілька знімків з Юрмали, показала милі будиночки у квітах і жартівливо зізналася, що купатися їй не хотілося зовсім не через температуру води.
Катя Осадча в Юрмалі (Фото: instagram.com/kosadcha)
"Море холодне і мілке, але це не заважає купатися відпочиваючим. З моїм зростом, шансу знайти глибину немає, тому велосипедний пробіг Юрмалою", - написала Осадча.
Катя Осадча розповіла, як проводить час в Юрмалі (Фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі захоплюються кадрами і купають Катю в компліментах. Також дехто з місцевих написав у коментарях, що насправді вода зараз вважається теплою.
Катя Осадча показала фото з Юрмали (Фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадча показала фото з Юрмали (Фото: instagram.com/kosadcha)
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно Катя Осадча анонсувала інтерв'ю з легендою французького кіно Катирн Деньов і показала спільний знімок з нев'янучою зіркою світового масштабу.
Також ми писали про те, що Катя Осадча захопила фігурою в купальнику на одеському пляжі.