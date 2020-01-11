Стильний Горбунов і Осадча в прозорій сукні показали свої пригоди на Сейшелах

Катя Осадча та Юрій Горбунов полетіли подалі від зимового Києва і вирушили на екзотичні острови. Пара насолоджується неспішним розслабленим відпочинком і проводить левову частку часу на пляжі. Не обходиться і без активних занять. Так, ведучий ні дня не може без велосипеда і з задоволенням досліджує на ньому велику територію готелю. На цей раз пара вирішила внести різноманітність у свій розмірений графік і відправитися вивчати острів на машині. Ведучі опублікували фото - і відеозвіт своєї автопрогулянки.

Так, Катя і Юрій вибрали білосніжний відкритий автомобіль. Ведучий розмістився за кермом, а його дружина сіла поряд. На теледіві – напівпрозоре білосніжне легке плаття-туніка, під яким чітко видно купальник. Волосся вона завбачливо зібрала в пучок і зав'язала трендовим аксесуаром – невеликою шовковою хусткою. Пара колесить вздовж берегової лінії по серпантину і насолоджується новими захоплюючими дух пейзажами.

"Ось коли точно автомобіль не розкіш. Поїхали досліджувати острів", - написала натхненна Катя. "Острів досліджувати краще не пішки", - зазначив Юрій під фотосетом на своїй сторінці.

Шанувальники також залишилися під враженням від побаченого і оцінили не тільки райську навколишню красу, але і аутфіти Каті і Юрія.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя красоточка! А сукня - очманіти, теж хочу!

О, це машинка

Класнючі

Чудові

Круто!

Які Ви класні

Юрко як шейх

Краса!

Краса,і в машині, і за межами

Дуже класні

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Раніше Катя Осадча заговорила про вагітність і висловилася щодо третьої дитини.