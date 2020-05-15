ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В стильному образі і з яскравим макіяжем: Роузі Хантинтон-Уайтлі блищить домашньої фотосесії в об'єктиві Джейсона Стетхема

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 21:25
В стильному образі і з яскравим макіяжем: Роузі Хантинтон-Уайтлі блищить домашньої фотосесії в об'єктиві Джейсона Стетхема
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель знялася для відомого глянцю

Роузі Хантинтон-Уайтлі поділилася знімками для відомого глянцевого журналу Allure, які зробив її коханий Джейсон Стетхем. У міні-інтерв'ю дівчина розповіла про своє життя на карантині, а також про те, як доглядає за своєю шкірою. Ще одна з найпопулярніших моделей світі і засновниця свого б'юті-порталу Rose Inc продемонстрировлаа улюблений макіяж, який зробила для фотосесії сама.

В стильному образі і з яскравим макіяжем: Роузі Хантинтон-Уайтлі блищить домашньої фотосесії в об'єктиві Джейсона Стетхема

Роузі для Allure (фото: instagram.com/rosiehw)

«Мені хотілося нафарбувати губи червоною помадою, щоб відчувати себе яскравою і щасливою. За останні три тижні я дійсно не завдавала макіяж. А потім я просто зробила легкі smoky. Це дійсно один з моїх улюблених видів макіяжу. Я використовувала прохолодний пудровий відтінок тіней з червоними губами... Потім я використовував туш для вій, а також маскує і гель для брів», – розповіла Роузі.

В стильному образі і з яскравим макіяжем: Роузі Хантинтон-Уайтлі блищить домашньої фотосесії в об'єктиві Джейсона СтетхемаВ стильному образі і з яскравим макіяжем: Роузі Хантинтон-Уайтлі блищить домашньої фотосесії в об'єктиві Джейсона СтетхемаМодель знімав Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Заодно ікона стилю змогла знову показати бездоганний образ. Його склали світлі брюки зі стрілками, а також чорний топ. З аксесуарів вона вибрала сережки з камінням, намисто і тонкий золотий браслет.

До речі, Роузі зізналася, що в цілому їй легко далося життя без яскравих образів на вихід. «Було дуже приємно не наносити косметику тижнями і подивитися, як це вплинуло на мою шкіру. Вона стала набагато чистішою... У мене був час бути старанною у догляді за шкірою. Сьогодні ввечері я можу прийняти ванну, що велика рідкість в моїй рутині через мого сина Джека... У середині дня точно не варто наносити маску для обличчя. Я спробувала це на днях, і Джек був у шоці. Він сказав мені, щоб я відразу зняла: «Що у тебе на обличчі, мама, зніми це, мені не подобається!», – сміється 33-річна модель.В стильному образі і з яскравим макіяжем: Роузі Хантинтон-Уайтлі блищить домашньої фотосесії в об'єктиві Джейсона СтетхемаВ стильному образі і з яскравим макіяжем: Роузі Хантинтон-Уайтлі блищить домашньої фотосесії в об'єктиві Джейсона СтетхемаРоузі і Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Кохана голлівудського актора і мати його дитини також поділилася деякими моментами їхнього життя. «Джейсон Стетхем дійсно захоплюється фотографією. Ми знімаємо багато фотографій сімейного життя разом. Це завжди цікаво, коли ви працюєте зі своїм партнером. Він сказав: «Ти повинна покласти голову таким чином, щоб я міг зосередитися...» А я відповіла: «Я знаю! Я модель з 13 років!». Але я дійсно задоволена результатами...».

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України модельДжейсон СтетхэмРоузі Хантінгтон-Уайтлі
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся