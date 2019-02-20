У стильному вбранні і з квітами: Джамала підкорила яскравим весняним фото

Співачка явно відмінно проводить час у Польщі

Популярная певица и судья Нацотбора на Евровидение 2019 Джамала, которая отправилась по делам в польскую столицу Варшаву и уже радовала фанов сочными снимками оттуда, продолжает наслаждаться местным гостеприимством и весенней погодой. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочным фото из поездки.

На снимке исполнительница запечатлена в ярком красном брючном костюме, причем штаны необычного широкого фасона. Джамала позирует возле ящиков с музыкальным оборудованием с большим букетом тюльпанов в руках и счастливо улыбается в объектив.

"Обожнюю професійних та гостинних людей! Амінь! Dziękuje bardzo!" - подписала публикацию она.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Отметим, что стильный наряд артистки - от бренда Jatual Paris и стоит подобный костюм 350 евро. Судя по всему, она приняла участие в каких-то съемках, однако пока держит интригу и не рассказывает о них.

Поклонникам очень понравился подобный образ певицы и многие отметили, что ей чрезвычайно к лицу красный цвет.

"Красивая КАКАЯ!!!!)", "Огонь! девушка-весна", "Ааааай, как вам идет красный цвеееет. И костюмчик хорошо сидит, короче красотища одним словом!", "Шикарный букет для красивой певицы!!!", "Вам дуже личить червоний", "Любимо вас, захоплююсь", - пишут они в комментариях.

Звезда также поделилась несколькими кадрами в своих Instagram-историях.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Позже Джамала выложила еще один кадр из Варшавы - на нем певица в джинсах и майке сидит на подоконнике в номере отеля и задумчиво любуется видами города. Рядом с ней стоит букет цветов.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Мое волшебное утро в Варшаве. Тюльпаны! Весна еще ближе, чем мы думаем", - сообщила она.

Напомним, Джамала в оригинальном образе рассказала об удивительном открытии.

К слову, Дамала поделилась своим мнение о финалистах Нацотбора на "Евровидение 2019".