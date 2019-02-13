Стильне рішення: Кейт Міддлтон вийшла у світ в трендовому твідовому костюмі

Фото: Кейт Міддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська ризикнула одягнути елегантне вбрання з короткою спідницею

Кейт Міддлтон продовжує виходити у світ з робочими візитами, долучаючись до обговорень і сприяючи вирішенню соціальних питань. Так, вона відвідала конференцію фонду The Royal Foundation, під час якої розбиралися проблеми психічного здоров'я в освітній сфері. Фото з заходу були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter.

У Мercer's Hall герцогиня Кембриджська вирушила в темно-сірому твідовий костюм з спідницею від Alexander McQueen і чорних замшевих туфлях від Tod's. Свій лаконічний образ вона доповнила сережками від Kiki McDonough і клатчем від бренду Mulberry.

Фото: Кейт Міддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Разом з викладачами лондонських шкіл дружина принца Вільяма обговорила впровадження свого проекту Mentally Healthy Schools, покликаного надати психологічну допомогу учням.

Фото: Кейт Міддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Вчителі зізналися, що головною перешкодою для реалізації програми є відсутність формальної підготовки кадрів.

Фото: Кейт Міддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон власноруч розробила проект ландшафтного саду для виставки флористів і садівників Chelsea Flower Show.

До слова, поява Кейт Мідлтон під руку з чоловіком принцом Вільямом на церемонії нагородження кінопремії BAFTA викликало фурор. Для виходу в світ герцогиня Кембриджська обрала білу сукню від Alexander McQueen і сережки з діамантами і перлами принцеси Діани.

Раніше стало відомо про серйозну заборону для няні дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Відео: РБК-Україна