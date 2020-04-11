Стильно, модно, молодіжно: Слава Камінська з донькою похвалилися трендовим луком з подушками

Серед зірок українського шоу-бізнесу стрімко набирає популярність новий флешмоб під назвою Pillow challenge, в рамках якого учасники використовують подушки та інші аксесуари для сну замість одягу, зафіксувавши їх поясом на талії. Так, Леся Нікітюк вже вигадала собі образ для поїздки на Каннський кінофестиваль з ковдри, а прийомна дочка Потапа Наталія опублікувала цілу серію пікантних кадрів з подушкою. Вирішили не відставати і бути в тренді також учасниця групи НеАнгели Слава Камінська і її чотирирічна дочка Лаура.

Для створення стильного лука мама і донька вибрали красиві подушки, а результатом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Свої саморобні "сукні" вони перетягнули чорними поясами, а також не забули і про модне взуття - Слава сяє в темно-сірих ботфортах на підборах, а задоволена Лаура приміряла мамині туфлі-човники пудрового відтінку.

"Челенджі — це побочка популярності", - прокоментувала яскравий кадр Камінська, додавши хештеги #pillowchallenge і #pillowchallengekids.

Фото: Слава Камінська з дочкою (instagram.com/babaslavka)

Підписники артистки залишилися в захваті від такого перевтілення Слави і Лаури і почали щедро обсипати їх захопленими коментарями.

Стильно, модно, молодіжно! Валентино майже по розміру

Красуні

Симпатюльки

Круто

Мої улюблені стильні красуні !!!!

Офігенно. Красуні

Цибуля від Карантино

Класні

Лаура зірка

Швидше побочка карантину

В тренді

Ого ви круті

Яке гарне платечько

Які у Лаури туфлі, красуні

найкрутіше фото з цієї серії, яке я бачив

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Раніше Слава Камінська розповіла про пластику і розсекретила, яку операцію по зміні зовнішності зробила останньою.