Стильна штучка: Маша Єфросиніна розповіла, як проводить "дивне літо 2020"

Телеведуча похвалилася стильним літнім луком
Телеведуча Маша Єфросиніна через карантин і роботу в цьому році поки що не може дозволити собі відпочинок на морі, тому разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим вони вирішили побільше гуляти по рідному Києву разом з дітьми. Попутно зірка регулярно демонструє стильні літні образи, захоплюючи і надихаючи шанувальників. Так, на новому фото вона також з'явилася в ефектному аутфіті.
Маша опублікувала два кадри, зроблених на зелених пагорбах. На теледіві - довга коричнева туніка з білими квітковими візерунками і легкий білий капелюшок. Трендовий літній лук доповнюють сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Єфросиніна зізналася у своїх слабкостях, яким піддалася цього літа.
"Головні слабкості мого #странноелето2020:
- нові місця в Києві і області,
- щовечірні піші прогулянки по різних маршрутах;
-кисневі догляди за обличчям, замінюють морський бриз;
- спостерігати, як мій чоловік готує гриль для гостей,
- власне, різні цікаві гості у нас на дачі;
- капелюхи
- сніданки з дітьми щонеділі в різних закладах міста;
- туніка і яскраві костюми з шортами", - поділилася ведуча.
Маша Єфросиніна захопила стильним образом в туніці і капелюшку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
В коментарях фолловери обсипають Машу компліментами і дякують за натхнення.
Скріншот коментарів
Раніше стильна Маша Єфросиніна закликала не боятися внутрішніх і зовнішніх змін і не слідувати нав'язаним стандартам.
Ми також повідомляли, що Маша Єфросиніна зізналася в змінах в житті через карантин і зачарувала фото з сином Олександром.