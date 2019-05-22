Стильна штучка: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в шкіряній міні-спідниці

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк буквально засипає фанів новими образами

Леся Нікітюк продовжує приємно дивувати шанувальників все новими і новими яскравими образами. Нагадаємо, що на даний момент активно проходять зйомки свіжих випусків популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", ведучими якого є Леся Нікітюк і Сергій Притула. Не дивно, що Леся тепер буквально кожен день показує фанам по кілька луків. При цьому найчастіше Нікітюк публікує відео в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці.

Не став винятком і сьогоднішній день. Так, Нікітюк в традиційній для себе манері показала "Образ дня". Телеведуча, як завжди, милується собою в дзеркалі і знімає своє відображення.

На Нікітюк – літня блуза оригінального крою: з об'ємними рукавами-воланами, картатим принтом. Насичений верх Нікітюк зрівноважила простими джинсами блакитного відтінку. Також образ доповнюють золоті прикраси у виді перстеня і безлічі підвісок. Волосся ведучої зібране у грайливий хвіст.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, до цього Нікітюк опублікувала інше фото. І знову ще один стильний повсякденний образ. Ведуча позує в чорній шкіряній міні-спідниці з великими кишенями і кокетливою блискавкою спереду через всю спідницю. Також ще один помітний елемент образу – проста біла футболка з написом "Це мій образ дня" англійською. Саме цю цитату дуже любить повторювати Леся, милуючись собою в дзеркалі.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Останній образ шанувальники телеведучої поспіши засипати коментарями:

"Леся, ви так добре виглядаєте, як вам вдалося Схуднути?"

"Завжди красуня! Люблю стежити за вашими луками"

"Ти вмієш дивувати! Кожен кадр вражає життєлюбством і чарівністю. Твоя зовнішність – магніт для будь-якого об'єктива"

"Ви така мила і красива"

"Леся, ти чарівна І фотогенічна"

"Красуня, так тримати!"

"Ляся, ви дуже гарна!"

"Позитивна Леся. Така весняна"

"Я від тебе шаленію..."

"Найкрасивіша блондинка планети"

"Очі горять" - це і є Ваш, Леся, секрет краси. Продовжуйте сяяти, вам це личить"

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк блиснула стильним образом в морквяному жакеті і лосинах на зйомках нового шоу.

До речі, Леся Нікітюк продемонструвала свої гастрономічні слабкості, насолодившись солодощами за сніданком. Незважаючи на те, що ведуча любить смачно поїсти, вона знаходиться у відмінній формі і дотримується правильного харчування.