Стильна Настя Каменських блиснула екстравагантним вбранням на зйомках Х-фактора

Настя Каменських не звикла сидіти на місці, а літо – особливо "урожайна" пора для артистів, адже у болшинства з них на цей період заплановані гастролі. NK не стала винятком, крім того, зірка зайняла суддівське крісло на шоу "Х-фактор" і з задоволенням ділиться з шанувальниками фото образів, в яких з'явиться в ефірах. Так, вона опублікувала в Instagram лук в оригінальному аутфіті.

Співачка розповіла, що вона звикла до стрімкого ритму життя – ще вчора була на концерті в Харкові, а сьогодні задіяна на зйомках у Києві.

"Опера називається "Фігаро тут, Фігаро там". Вчора я була на класному концерті в Харкові. До речі, всім величезне спасибі. І якихось 5 годин в автобусі, і я вже на зйомках "Х-фактора", - похвалилася артистка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Вона опублікувала кадр з гримерки, на якому позує в екстравагантному комбінезоні. Одна половина вбрання - чорна, а інша - біла з великим принтом у вигляді написів. Вона доповнила свій образ поясом і жовтими туфлями з гострими носами.

Окремої уваги заслуговує зачіска зірки. Її волосся було гладенько зачесане назад, а в якості трендових аксесуарів локони були зафіксовані збоку двома шпильками.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Раніше Потап опублікував сонячне відео з Настею Каменських. Пара їде на електрокарі по полю для гольфу. Ролик також був знятий в Харкові, куди артисти прибули разом. Під відео пара обмінялася зворушливими посланнями.

Також раніше Настя Каменських похвалилася апетитними формами і показала спекотні танці.

Крім того, Настя Каменських разом з дівчатами-танцюристками з свого шоу-балету підкорила мережу пикантним знімком.