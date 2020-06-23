Стильна маман: Віка з НеАнгелів розбурхала мережу фото з дитячою коляскою

Співачка заговорила про материнство, чим дуже порадувала шанувальників
Віка з НеАнгелів продовжує насолоджуватись відпочинком в Одесі - днями група дала там виступ, ну а співачка встигає також позасмагати на пляжі і повеселитися з друзями. Новими кадрами в своєму Instagram артистка не на жарт схвилювала шанувальників, адже на них вона зображена з дитиною і розмірковує про материнство.
На фото Вікторія позує в пікантному вбранні поруч з дитячою коляскою, у якій лежить дитина. На співачці - чорний топ з рукавами і незвичайні штани, що складаються з коротких шортів і напівпрозорих штанин, а також білі босоніжки на високому каблуці. Дівчина тримається за ручку коляски і променисто посміхається, обернувшись до камери.
"Впевненими кроками йду до материнства..." - інтригуюче підписала кадри Смеюха.
Вікторія Смеюха заінтригувала мережа кадрами з дитячою коляскою (фото: instagram.com/vikanablack)
Зазначимо, що фото були зроблені в одеському ресторані з промовистою назвою Maman.
Підписники відразу ж відзначили, що Їй дуже йде материнство, і що вона - найстильніша матуся.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в бікіні засвітила точені форми на гарячих фото з Одеси.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Lite