Стильна маман: Віка з НеАнгелів розбурхала мережу фото з дитячою коляскою

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка заговорила про материнство, чим дуже порадувала шанувальників

Віка з НеАнгелів продовжує насолоджуватись відпочинком в Одесі - днями група дала там виступ, ну а співачка встигає також позасмагати на пляжі і повеселитися з друзями. Новими кадрами в своєму Instagram артистка не на жарт схвилювала шанувальників, адже на них вона зображена з дитиною і розмірковує про материнство.

На фото Вікторія позує в пікантному вбранні поруч з дитячою коляскою, у якій лежить дитина. На співачці - чорний топ з рукавами і незвичайні штани, що складаються з коротких шортів і напівпрозорих штанин, а також білі босоніжки на високому каблуці. Дівчина тримається за ручку коляски і променисто посміхається, обернувшись до камери.

"Впевненими кроками йду до материнства..." - інтригуюче підписала кадри Смеюха.

Вікторія Смеюха заінтригувала мережа кадрами з дитячою коляскою (фото: instagram.com/vikanablack)

Зазначимо, що фото були зроблені в одеському ресторані з промовистою назвою Maman.

Підписники відразу ж відзначили, що Їй дуже йде материнство, і що вона - найстильніша матуся.

Яка красуня. Обожнюю цей заклад! Як же хочеться в улюблену Одесу

Ваууууу

Вам дуже йде

Богиня моя,заведи ужеееее

Улала

Тобі дуже йде Вікос. Будеш найстильнішою маман, лю тебе

Бажаю як найшвидшого досягнення мети

Ууу, люблю твій стайл, особливо вид ззаду

Де придбати такі штани?

Материнство Вам до лиця!!

Супер! правильний напрямок

Тобі йде

Вікторія вам дуже личить бути Мамою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в бікіні засвітила точені форми на гарячих фото з Одеси.

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Автор: Lite