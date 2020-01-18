Стильна лижниця: Леся Нікітюк похвалилася активним відпочинком в Україні

Поки всі засмагають на пляжах, ведуча вирішила освоїти лижі
Багато зірок українського шоу-бізнесу за традицією вирушили в січні на канікули в теплі краї і ніжаться на сонечку на березі океану. Телеведуча Леся Нікітюк ж лише ностальгувала за відпусткою і ділилася в мережі жаркими пляжними фото з минулого року. Однак у підсумку артистка вирішила все ж влаштувати собі відпочинок - однак зовсім інший! Вона вирушила підкорювати схили на український гірськолижний курорт Буковель.
Яскравими кадрами з засніжених гір Леся поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка зображена в облягаючій водолазці і чорному лижному костюмі, а також обов'язковому по техніці безпеки шоломі. Зверху на ньому надіті спеціальні лижні окуляри.
Нікітюк щасливо посміхається і виглядає дуже задоволеною. У сториз свого аккаунта вона також поділилася відео, на яких показала, як освоює лижні траси.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Привіт з Буки. зима зоб", - загадково підписала кадри ведуча.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери тут же почали захоплюватися красою Нікітюк і бажати їй відмінного відпочинку.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася фото без макіяжу і захопила природною красою і стрункістю.