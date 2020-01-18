Стильна лижниця: Леся Нікітюк похвалилася активним відпочинком в Україні

Багато зірок українського шоу-бізнесу за традицією вирушили в січні на канікули в теплі краї і ніжаться на сонечку на березі океану. Телеведуча Леся Нікітюк ж лише ностальгувала за відпусткою і ділилася в мережі жаркими пляжними фото з минулого року. Однак у підсумку артистка вирішила все ж влаштувати собі відпочинок - однак зовсім інший! Вона вирушила підкорювати схили на український гірськолижний курорт Буковель.

Яскравими кадрами з засніжених гір Леся поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка зображена в облягаючій водолазці і чорному лижному костюмі, а також обов'язковому по техніці безпеки шоломі. Зверху на ньому надіті спеціальні лижні окуляри.

Нікітюк щасливо посміхається і виглядає дуже задоволеною. У сториз свого аккаунта вона також поділилася відео, на яких показала, як освоює лижні траси.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Привіт з Буки. зима зоб", - загадково підписала кадри ведуча.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери тут же почали захоплюватися красою Нікітюк і бажати їй відмінного відпочинку.

Ви на цьому фото нереально красива, Леся

За червоним давай!

Красуня

Леся, яка ти красива....!

Леся це ви?))Не схожі на першому фото

Хоч де то сніг є ))

Гаразд

Залипательно

Леся, ти своєю прекрасною посмішкою висвітлюєш весь Буковель

Я хочу такий костюм. Лесяяя ван лав

Альо ж гарнюща

Попутного вітерця

Леська,Ві красотуля! Зайчик - енерзайчик!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася фото без макіяжу і захопила природною красою і стрункістю.