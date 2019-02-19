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Стильна Леся Нікітюк приїхала в Берлін з важливою місією

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2019 - 13:51
Стильна Леся Нікітюк приїхала в Берлін з важливою місією
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча вийшла у світ в елегантному комбінезоні

Популярна телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала прихильників кадрами з Берліна, оголосивши, що вирушила до Німеччини з дуже важливою місією. Пізніше вона розсекретила свої плани і продемонструвала, чим займалася в європейській столиці в "історіях" Instagram.

Леся не втрималася, щоб не пройтися по магазинах і показала шанувальникам асортимент німецьких бутиків. Ввечері вона постала перед шанувальниками у підкреслено елегантному образі - на ведучій ідеально сидів лаконічний чорний комбінезон. Макіяж зірки був урочистим, але не кричущим.

"Я вже змінилася. У Берліні дуже крутий захід, зберуться всі зірки світового балету. З України запросили тільки Катерину Кухар і мене. Катя буде виступати, я буду плескати", - розповіла Леся, пізніше показавши красномовну вивіску з написом Grand Gala.

Стильна Леся Нікітюк приїхала в Берлін з важливою місією

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шоувумен похвалилася також стильним запрошенням від спонсора вечора Chopard, яке йшло разом з букетом троянд і подарунками від бренду.

Стильна Леся Нікітюк приїхала в Берлін з важливою місією

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Також Леся показала саму церемонію нагородження і зробила фото з Катериною Кухар і її чоловіком, які цього вечора виступали на сцені.

Стильна Леся Нікітюк приїхала в Берлін з важливою місією

Фото: Леся Нікітюк, Катерина Кухар і її чоловік (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, ведуча не упустила можливості побувати на афтепаті, де зібралися світові знаменитості і знакові фігури балету.

Стильна Леся Нікітюк приїхала в Берлін з важливою місією

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк оголосила про розставання зі своїм нареченим, який також був її сусідом. Схоже, що розрив був болючим для телеведучої і вона навіть на нетривалий час зникла з соцмереж.

До слова, Леся Нікітюк показала, як відновлює шкіру з допомогою маски зеленого кольору, оригінально прокоментувавши косметологічні процедури.

До речі, Леся Нікітюк в ефектній шкіряній міні-спідниці опублікувала спільне фото з Сергієм Притулою, зібравши багатий "урожай" компліментів.

Відео: РБК-Україна

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