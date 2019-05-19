Стильна Леся Нікітюк показала довгі ноги в трендовому вбранні

Популярна шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк вітає експерименти зі стилем і не боїться з'являтися на публіці в сміливому вбранні. Так, нещодавно вона засвітилася на вечірці в одному з київських закладів в прозорій сітчастій міні-сукні і навіть виконала перед присутніми жаркий танець в обіймах відомого українського ресторатора і головного "ревізора" країни Миколи Тищенко. А на свіжому фото в Instagram Леді Ле показала, як носити трендові в цьому сезоні велосипедки.

Нещодавно Лесю подарувала свою машину і тепер стала пішоходом, тому провідна спантеличена вибором нового транспортного засобу. Вона запропонувала фанам вгадати, яке авто віддасть перевагу.

На фото Леся зображена в стильному піджаку кавового відтінку, чорних велосипедках і туфлях на підборах. В руках вона тримає коробку з квітами і обеззброююче посміхається в камеру.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся тепер пішохід. Друзі, на що я тепер пересяду? Варіанти", - поцікавилася вона у прихильників.

Шанувальники Леді Ле навперебій пропонували свої варіанти серед яких траплялися й оригінальні: хтось назвав марки машин, інші запропонували теледива пересісти на велосипед, а деякі зазначили, що можна скористатися громадським транспортом.

"На велосипед. Чудовий фітнес на протягом усього дня", "На самокат!", "ВАЗ або Камаз - їздиш і всі поступаються на дорозі", "Леся батьківна, передавайте за проїзд і встаньте з місця для кондуктора", "Лексус", "Літак!", "Килим-літак", - пропонували шанувальники відповіді, одна оригінальніше за іншу.

Раніше Леся Нікітюк показала, як вона вміє порушувати дієту, не втримавшись від спокуси поласувати солоденьким.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк заінтригувала квітами у ліжку на ранковим фото